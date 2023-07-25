В Губкине начался монтаж металлоконструкций нового ФОКа

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Губкине строители приступили к монтажу металлоконструкций физкультурно-оздоровительного комплекса. В ближайшее время начнётся монтаж стен.
Глава администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов регулярно проводит планёрки на строительной площадке. На днях он вместе с подрядчиками и специалистами по подведению коммуникаций обсудил ход работ.
Конечно, дизайн-проект фасада будущего ФОКа готов. Но интерьер спортивного объекта ещё прорабатывается. Стены помещения должны не только быть функциональными, но и создавать атмосферу, заряжать посетителей на занятия активными видами спорта.
Михаил Лобазнов
В ФОКе планируется разместить универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий. Комплекс также будет доступен для маломобильных граждан.