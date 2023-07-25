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В Губкине начался монтаж металлоконструкций нового ФОКа

25 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI
В ближайшее время на объекте начнут возводить стены. Проект реализовывают благодаря поддержке главы региона Вячеслава Гладкова, сообщили в правительстве области.

В Губкине строители приступили к монтажу металлоконструкций физкультурно-оздоровительного комплекса. В ближайшее время начнётся монтаж стен.

Глава администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов регулярно проводит планёрки на строительной площадке. На днях он вместе с подрядчиками и специалистами по подведению коммуникаций обсудил ход работ.

Конечно, дизайн-проект фасада будущего ФОКа готов. Но интерьер спортивного объекта ещё прорабатывается. Стены помещения должны не только быть функциональными, но и создавать атмосферу, заряжать посетителей на занятия активными видами спорта.
Михаил Лобазнов

В ФОКе планируется разместить универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, класс для теоретических занятий. Комплекс также будет доступен для маломобильных граждан.

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#Алина Харина#ФОК#Строители#Спортивный зал#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Губкин#Вячеслав Гладков#Михаил Лобазнов
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