В Белгородской области чиновница нанесла крупный ущерб бюджету страны

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
ФСБ пресекла противоправную деятельность одного из руководителей отдела камеральных проверок МИ УФНС России. Чиновница в Старом Осколе причинила ущерб российскому бюджету.
Как следует из материалов ведомства, женщина внесла недостоверные данные о регистрации транспортных средств в единую информационную систему налоговой службы, причинив ущерб бюджету РФ в особо крупном размере — 1,6 млн рублей. Обвиняли чиновницу по двум статьям.
Против белгородки возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Помимо этого, обвинение было по статье за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Старооскольский горсуд признал женщину виновной. Причинённый ущерб чиновница возместила, более того она сотрудничала со следствием. В связи с этим она получила крупный штраф в качестве наказания, который уже полностью заплатила.
Приговор вступил в законную силу.