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В Белгородской области чиновница нанесла крупный ущерб бюджету страны

25 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI
Сотрудница УФНС внесла недостоверные данные о регистрации транспортных средств в единую информационную систему налоговой службы, причинив своими действиями ущерб бюджету страны. Подробности сообщили в УФСБ по региону.

ФСБ пресекла противоправную деятельность одного из руководителей отдела камеральных проверок МИ УФНС России. Чиновница в Старом Осколе причинила ущерб российскому бюджету.

Как следует из материалов ведомства, женщина внесла недостоверные данные о регистрации транспортных средств в единую информационную систему налоговой службы, причинив ущерб бюджету РФ в особо крупном размере — 1,6 млн рублей. Обвиняли чиновницу по двум статьям.

Против белгородки возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Помимо этого, обвинение было по статье за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Старооскольский горсуд признал женщину виновной. Причинённый ущерб чиновница возместила, более того она сотрудничала со следствием. В связи с этим она получила крупный штраф в качестве наказания, который уже полностью заплатила.

Приговор вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Чиновница#Уфнс#ФСБ#Ущерб#Бюджет#Штраф#Происшествия
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