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«Трудовое лето» на белгородском заводе ОМК в самом разгаре!

25 июля 2023, 11:16
Фото: Петр Мусин
На заводе «ОМК Энергомаш» организовали летние стажировки для детей сотрудников.

Белгородский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) на время летних каникул пригласил на работу детей своих сотрудников. Для молодых людей это отличная возможность больше узнать о профессиях родителей и получить дополнительный заработок. Всего на завод временно устроилось более 100 школьников.

Подростки заключили с предприятием срочный трудовой договор. Первая группа юных сотрудников вышла на работу 20 июня. Рабочий день подростков длится четыре часа. Ребята убирают территорию и офисные помещения, помогают с документацией и работают на подхвате в мастерских транспортного управления и учебного центра.

В этом году зарплата школьников будет не менее 11 тысяч рублей. Также ребята получают все привилегии обычных сотрудников, одной из которых, например, является дотация на питание. А за особые заслуги в работе им может быть назначена дополнительная премия.

«Поработать на заводе во время летних каникул мне предложил папа. Он — ведущий конструктор-руководитель группы конструкторского отдела металлоконструкций, — рассказала юная участница программы Дарья Игнатенко. — Так, я уже второй год подряд помогаю с документацией на предприятии — ставлю печати. Работа монотонная, но ответственная, поэтому стараюсь быть внимательной. У меня здесь появилось много друзей, очень хочу и в следующем году вновь летом вернуться на завод».

Дарья ИгнатенкоДарья Игнатенко
Дарья Игнатенко
Фото: Петр Мусин
«Для завода трудоустройство школьников — часть профориентационной деятельности. Мы работаем на будущее, показывая ребятам изнутри деятельность предприятия металлургической отрасли. А они, побывав на заводе, ощущают особую атмосферу и делятся впечатлениями с друзьями. Все больше людей узнает об „ОМК Энергомаш“ и о том, что работать здесь интересно и перспективно», — рассказала менеджер по персоналу предприятия ОМК в Белгороде Дарья Доманова.
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#Артем Черненко#Омк#Трудовое лето#Летние стажировки#Металлургическая отрасль#Общество#Белгородская область
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