«Трудовое лето» на белгородском заводе ОМК в самом разгаре!

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Белгородский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) на время летних каникул пригласил на работу детей своих сотрудников. Для молодых людей это отличная возможность больше узнать о профессиях родителей и получить дополнительный заработок. Всего на завод временно устроилось более 100 школьников.
Подростки заключили с предприятием срочный трудовой договор. Первая группа юных сотрудников вышла на работу 20 июня. Рабочий день подростков длится четыре часа. Ребята убирают территорию и офисные помещения, помогают с документацией и работают на подхвате в мастерских транспортного управления и учебного центра.
В этом году зарплата школьников будет не менее 11 тысяч рублей. Также ребята получают все привилегии обычных сотрудников, одной из которых, например, является дотация на питание. А за особые заслуги в работе им может быть назначена дополнительная премия.
«Поработать на заводе во время летних каникул мне предложил папа. Он — ведущий конструктор-руководитель группы конструкторского отдела металлоконструкций, — рассказала юная участница программы Дарья Игнатенко. — Так, я уже второй год подряд помогаю с документацией на предприятии — ставлю печати. Работа монотонная, но ответственная, поэтому стараюсь быть внимательной. У меня здесь появилось много друзей, очень хочу и в следующем году вновь летом вернуться на завод».
«Для завода трудоустройство школьников — часть профориентационной деятельности. Мы работаем на будущее, показывая ребятам изнутри деятельность предприятия металлургической отрасли. А они, побывав на заводе, ощущают особую атмосферу и делятся впечатлениями с друзьями. Все больше людей узнает об „ОМК Энергомаш“ и о том, что работать здесь интересно и перспективно», — рассказала менеджер по персоналу предприятия ОМК в Белгороде Дарья Доманова.