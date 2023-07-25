«Трудовое лето» на белгородском заводе ОМК в самом разгаре!

«Поработать на заводе во время летних каникул мне предложил папа. Он — ведущий конструктор-руководитель группы конструкторского отдела металлоконструкций, — рассказала юная участница программы Дарья Игнатенко. — Так, я уже второй год подряд помогаю с документацией на предприятии — ставлю печати. Работа монотонная, но ответственная, поэтому стараюсь быть внимательной. У меня здесь появилось много друзей, очень хочу и в следующем году вновь летом вернуться на завод».