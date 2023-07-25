Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Стойленцы стали лучшими электрогазосварщиками дивизиона «Сырье»

25 июля 2023, 13:06
Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) победили в итоговом конкурсе профессионального мастерства среди лучших электрогазосварщиков предприятий дивизиона «Сырье» — СГОКа, Стагдока и Доломита. В финале профсоревнования, который прошел на Стагдоке, встретились семь представителей площадок.
Сюжет
Конкурс

Финалисты в течение 39 минут выполняли практическое задание по сборке и сварке труб в неповоротном положении. Жюри оценивало скорость и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства.

По итогам суперфинала лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье» признан работник Стойленского ГОКа Сергей Михайлов. На втором месте, уступив один балл победителю, оказался представитель Доломита Максим Петрухин. Третье место завоевал еще один стойленец Алексей Дерябин.

«Конкурсы профмастерства мы проводим не только для выявления самых перспективных сотрудников, с их помощью мы развиваем деловые связи, обмен опытом и укрепление профессиональных традиций среди коллективов компании, что в том числе повышаем уровень компетенций кадров. Наши сотрудники в очередной раз доказали свое мастерство, но и остальные участники конкурса — высокие профессионалы, все они виртуозно справляются с поставленными задачами на своих предприятиях», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Победителей конкурса «Лучший по профессии дивизиона „Сырье“ отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.

О том, как прошел конкурс, можно посмотреть на странице группы в ВКонтакте.

Читайте также:
На СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащенияСотрудники СГОКа используют приложение для выбора и получения спецодеждыВолонтеры СГОКа привели в порядок родник Лукьянов ключ в селе Монаково
#Артем Черненко#Стойленцы#Стойленский ГОК#Группа нлмк#Конкурс#Сгок#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
«Это показательная порка?» Белгородцы заступились за уволенного врача скорой помощи
Сегодня, 12:16
Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов в честь Дня города
Сегодня, 14:27
Проверяет ли налоговая служба белгородских блогеров?
Сегодня, 14:40
Видео. Бойцы «Ахмат-Запад» сообщили об уничтожении украинского танка в Белгородской области
Сегодня, 10:34
Придворных нет, окна выбиты: белгородцы ответили на замечание о «богатых» домах
Сегодня, 09:45
Белгородцы могут получить 5% от суммы покупки при оплате через СБП в «Магните»
Сегодня, 06:00