Стойленцы стали лучшими электрогазосварщиками дивизиона «Сырье»

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Финалисты в течение 39 минут выполняли практическое задание по сборке и сварке труб в неповоротном положении. Жюри оценивало скорость и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства.
По итогам суперфинала лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье» признан работник Стойленского ГОКа Сергей Михайлов. На втором месте, уступив один балл победителю, оказался представитель Доломита Максим Петрухин. Третье место завоевал еще один стойленец Алексей Дерябин.
«Конкурсы профмастерства мы проводим не только для выявления самых перспективных сотрудников, с их помощью мы развиваем деловые связи, обмен опытом и укрепление профессиональных традиций среди коллективов компании, что в том числе повышаем уровень компетенций кадров. Наши сотрудники в очередной раз доказали свое мастерство, но и остальные участники конкурса — высокие профессионалы, все они виртуозно справляются с поставленными задачами на своих предприятиях», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Победителей конкурса «Лучший по профессии дивизиона „Сырье“ отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.
О том, как прошел конкурс, можно посмотреть на странице группы в ВКонтакте.