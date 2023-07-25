Стойленцы стали лучшими электрогазосварщиками дивизиона «Сырье»

Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) победили в итоговом конкурсе профессионального мастерства среди лучших электрогазосварщиков предприятий дивизиона «Сырье» — СГОКа, Стагдока и Доломита. В финале профсоревнования, который прошел на Стагдоке, встретились семь представителей площадок.

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