Старшим тренером ВК «Белогорье» стал Леонид Кузнецов

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В волейбольном клубе «Белогорье» будет новый старший тренер. Им станет Леонид Кузнецов. Он будет помощником Александра Волкова. Первую тренировку Кузнецов проведёт уже 26 июля.
Кузнецов десять лет назад сам играл за «львов» — в сезоне, когда белгородцы стали чемпионами России. Два года назад спортсмен завершил выступления и стал спортивным директором уфимского «Урала». Там он провёл большую часть своей карьеры, которая длилась порядка 20 лет.
«Вариант с тренерской работой в Белгороде возник, конечно, неожиданно. Но, как правило, самое неожиданное получается и самым интересным. Я надеюсь, что и продуктивным», — поделился Кузнецов.
Добавим, работу Кузнецову предложил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.
Напомним, ранее в «Белогорье» взяли одного из самых высоких доигровщиков мира — 23-летнего Чжана Цзининя. Он является самым результативным игроком китайской сборной.