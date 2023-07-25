Старшим тренером ВК «Белогорье» стал Леонид Кузнецов

Кузнецов десять лет назад сам играл за «львов» — в сезоне, когда белгородцы стали чемпионами России. Два года назад спортсмен завершил выступления и стал спортивным директором уфимского «Урала». Там он провёл большую часть своей карьеры, которая длилась порядка 20 лет.