Стало известно, кому в Белгороде готовы платить зарплату больше 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В июле в Белгороде больше всего готовы платить су-шефу. Сотрудник должен обладать опытом работы от трёх лет. Работодатель готов предложить заработную плату от 113 тыс. рублей, обучение, льготное питание, бонусы и релокационный пакет.
Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в областном центре занял торговый представитель. Его зарплата в июле может составить от 80 тыс. рублей.
Инженеру-механику производственного отдела готовы платить в Белгороде в текущем месяце от 60 тыс. рублей.
Закрывают рейтинг высокооплачиваемых профессий в областном центре зоотехник и инженер-монтажник — специалисты могут рассчитывать на зарплату от 50 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Белгородская область лидирует в ЦЧР по зарплатам в здравоохранении, сфере соцуслуг и образования.