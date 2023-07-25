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Published Сегодня, 10:54

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Стало известно, кому в Белгороде готовы платить зарплату больше 100 тысяч рублей

25 июля 2023, 10:54
Фото: 1MI

Самую высокую зарплату в Белгороде готовы предложить су-шефу

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий возглавила профессия су-шеф. Специалистам с опытом в Белгороде предлагают зарплату от 113 тысяч рублей. Анализ предложений провёл портал SuperJob.

В июле в Белгороде больше всего готовы платить су-шефу. Сотрудник должен обладать опытом работы от трёх лет. Работодатель готов предложить заработную плату от 113 тыс. рублей, обучение, льготное питание, бонусы и релокационный пакет.

Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в областном центре занял торговый представитель. Его зарплата в июле может составить от 80 тыс. рублей.

Инженеру-механику производственного отдела готовы платить в Белгороде в текущем месяце от 60 тыс. рублей.

Закрывают рейтинг высокооплачиваемых профессий в областном центре зоотехник и инженер-монтажник — специалисты могут рассчитывать на зарплату от 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Белгородская область лидирует в ЦЧР по зарплатам в здравоохранении, сфере соцуслуг и образования.

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