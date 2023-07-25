«Решил показать свой патриотизм»: пьяный парень украл флаг Белгородской области

Пьяный белгородец украл флаг с территории культурного центра

Молодой человек прихватил флаг, а позже оставил его в одном из дворов города. Сотрудники ППС задержали молодого человека и доставили в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.