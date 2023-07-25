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«Решил показать свой патриотизм»: пьяный парень украл флаг Белгородской области

25 июля 2023, 08:30
Фото: кадр из видео УМВД Белгородской области
Белгородец объясняет, почему украл флаг

Пьяный белгородец украл флаг с территории культурного центра

Молодой человек прихватил флаг, а позже оставил его в одном из дворов города. Сотрудники ППС задержали молодого человека и доставили в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
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Кража

В полицию обратилась директор молодёжного культурного центра в Белгороде: ночью неизвестные похитили флаг Белгородской области, установленный на территории учреждения. Полиция быстро нашла правонарушителей, ведь они попали в объективы камер видеонаблюдения.

22-летний белгородец похитил флаг под действием спиртного. Молодые люди гуляли ночью с флагом, а затем оставили его в одном из дворов центра города.

Задержанный уже ранее привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В этот раз на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 ч. КоАП Российской Федерации — мелкое хулиганство.

Видео: УМВД Белгородской области
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