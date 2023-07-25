«Решил показать свой патриотизм»: пьяный парень украл флаг Белгородской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В полицию обратилась директор молодёжного культурного центра в Белгороде: ночью неизвестные похитили флаг Белгородской области, установленный на территории учреждения. Полиция быстро нашла правонарушителей, ведь они попали в объективы камер видеонаблюдения.
22-летний белгородец похитил флаг под действием спиртного. Молодые люди гуляли ночью с флагом, а затем оставили его в одном из дворов центра города.
Задержанный уже ранее привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В этот раз на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 ч. КоАП Российской Федерации — мелкое хулиганство.