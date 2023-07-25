Простаивающий аэропорт Белгорода запросил субсидию в 96 млн, но получит меньше

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Аэропортам, закрытым после начала СВО, выделят компенсации за простой с декабря 2022 года по март 2023 года. На эти цели из федерального бюджета предусмотрены субсидии.
В отборе участвовали десять аэропортов. Белгородский запросил компенсацию в размере 96,8 млн рублей. Однако в итоге Росавиация согласовала меньшую сумму — 86,4 млн.
Курский аэропорт запросил всего 2,3 млн рублей, а получит чуть более 2 млн рублей. Воздушная гавань Липецка в список не попала в связи с реорганизацией.
Также в отборе участвовала воздушная гавань Воронежа. Аэропорт попросил компенсацию в размере 174,5 млн рублей, но по факту получит 155,7 млн рублей.
Напомним, аэропорты закрыты в 11 городах России. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, а также Липецк.