Придворных нет, окна выбиты: белгородцы ответили на замечание о «богатых» домах

Жители Нижнего Ольшанца под Белгородом просят восстановить их дома

Вчера глава Белгородского района Владимир Перцев предложил не восстанавливать два пострадавших от обстрела особняка в Нижнем Ольшанце: якобы их состоятельные владельцы могут сделать это сами. Новость напрягла местных жителей: они заявляют, что село населяют не только богачи.

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