Придворных нет, окна выбиты: белгородцы ответили на замечание о «богатых» домах

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Глава Белгородского района Владимир Перцев 24 июля попросил снять с министерства ЖКХ два пострадавших от обстрела «богатых» дома в Нижнем Ольшанце. По словам чиновника, здания требуют больших финансовых вложений для полной реконструкции. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что здесь «должна быть справедливость», а аквариумы и бассейны восстановить не получится.
В комментариях к главе региона обратилась жительница Нижнего Ольшанца Татьяна. Она отметила, что не знает, о каких конкретно «богатых» домах говорил Перцев, но лично её жильё к такому разряду отнести нельзя.
Придворных, водителей, горничных, бассейнов и аквариумов у меня в доме нет и не было. И что это за определение — «богатые дома»? Дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. С неба они не сыпались. Этот дом — моё единственное жильё.
из обращения белгородки
В доме женщины 20 ноября прошлого года из-за обстрела выбило окна. В тот день, напомним, под огонь ВСУ попал элитный микрорайон Изумрудный в Белгородском районе. Всего же пострадали по меньшей мере десять построек.
Татьяна рассказала, что в доме сейчас жить невозможно: хотя контур его и закрыт плёнкой, внутрь всё равно залетают птицы и насекомые, а из-за рядом расположенного пескарьера пол постоянно усыпан песком и грязью.
И каждый раз, когда я приезжаю в дом, я убираю огромные куски стёкол, которые валятся внутрь дома, на пол, повреждая батареи и подоконники. И так по всему периметру дома. Кто будет возмещать внутренние повреждения дома, которые произошли в результате несвоевременной замены окон? Ну и, конечно, всю зиму мы топили улицу.
из обращения белгородки
Женщина утверждает, что это её единственное жильё, и ей с двумя маленькими детьми приходится жить «то там, то сям».
Пыталась Татьяна дописаться и до арестованного ныне экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. От него и его подчинённых она якобы регулярно получала отписки: занят, недоступен и так далее.
Мне пришлось писать обращение президенту. После этого министерство ЖКХ отчитались перед президентом некорректно и с ошибками. Можно сказать — дезинформировали. Мне пришлось составить следующее обращение на имя президента с указанием ошибок при отчёт.
из обращения белгородки
Женщина ждёт скорейшего решения вопроса и надеется на помощь. Ей уже ответил официальный аккаунт оперштаба в соцсетях:
«Мы обязательно разберёмся в ситуации и свяжемся с Вами в ближайшее время. Напишите, пожалуйста, в личные сообщения группы Ваши контактные данные».
В комментариях Татьяну поддержали и другие белгородцы.