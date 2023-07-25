Полицейские дважды с 2019 года обнаружили в Белгородской области публичный дом

Однако, помимо административных дел, были и уголовные, пишет издание. Дела за сутенёрство возбуждали девять раз: семь раз в 2019 году и по одному в 2021 и 2022 годах. За статью о вовлечении в проституцию наказали восемь белгородцев — четыре раза в прошлом году и столько же в первом полугодии 2023 года.