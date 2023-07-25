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Полицейские дважды с 2019 года обнаружили в Белгородской области публичный дом

25 июля 2023, 09:59
Фото: Midjourney
Сгенерировано сетью Midjourney

В Белгородской области за четыре с половиной года оштрафовали 45 проституток

С 2019 года проститутки получили штрафов на 70 тыс. рублей. Более того, в регионе нашли два публичных дома. Подробности сообщает Go31.
Сюжет
УМВД

В УМВД рассказали о пресечении незаконных интим-услуг в Белгородской области. С 2019 года в регионе составили 46 протоколов за проституцию, один раз дело прекратили из-за истечения сроков давности. В итоге работниц секс-индустрии оштрафовали на почти 70 тыс. рублей.

Больше всего правонарушителей выявили в 2019 году — правоохранители завели 14 административных дел. В 2020 году их насчитали 12, в 2021 году — восемь, в 2022 году — семь, за шесть месяцев 2023 года — пять.

Однако, помимо административных дел, были и уголовные, пишет издание. Дела за сутенёрство возбуждали девять раз: семь раз в 2019 году и по одному в 2021 и 2022 годах. За статью о вовлечении в проституцию наказали восемь белгородцев — четыре раза в прошлом году и столько же в первом полугодии 2023 года.

Более того, на территории региона дважды обнаружили публичные дома. Одно из таких заведений полиция нашла в 2021 году, второе — в 2022 году.

Статистика по протоколам за проституцию Статистика по протоколам за проституцию
Статистика по протоколам за проституцию
Фото: Go31
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#Наталья Корявых#Белгородская область#УМВД#Проститутки#Штрафы#Публичные дома#Незаконные интим-услуги#Административные дела#Уголовные дела#Сутенёрство#Вовлечение в проституцию
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