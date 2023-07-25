Полицейские дважды с 2019 года обнаружили в Белгородской области публичный дом

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В УМВД рассказали о пресечении незаконных интим-услуг в Белгородской области. С 2019 года в регионе составили 46 протоколов за проституцию, один раз дело прекратили из-за истечения сроков давности. В итоге работниц секс-индустрии оштрафовали на почти 70 тыс. рублей.
Больше всего правонарушителей выявили в 2019 году — правоохранители завели 14 административных дел. В 2020 году их насчитали 12, в 2021 году — восемь, в 2022 году — семь, за шесть месяцев 2023 года — пять.
Однако, помимо административных дел, были и уголовные, пишет издание. Дела за сутенёрство возбуждали девять раз: семь раз в 2019 году и по одному в 2021 и 2022 годах. За статью о вовлечении в проституцию наказали восемь белгородцев — четыре раза в прошлом году и столько же в первом полугодии 2023 года.
Более того, на территории региона дважды обнаружили публичные дома. Одно из таких заведений полиция нашла в 2021 году, второе — в 2022 году.