Погода в среду удивит белгородцев. Что обещают синоптики?

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Жара и ветреная погода ожидаются в Белгородской области. В среду, 26 июля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южной четверти ночью 8-13 м/с, утром и в дневное время местами порывы до 15-17 м/с. В тёмное время суток +15…+20 ˚С, днём ожидается +27…+32 ˚С.
В Белгороде завтра пройдёт небольшой дождь как ночью, так и днём. В ночное время температура опустится до +19 ˚С, а днём воздух прогреется до +32 ˚С. В четверг, 27 июля, ночью +20 ˚С и осадки в виде дождя. Днём пасмурно, но жарко — +33 ˚С.
В конце рабочей недели в областном центре станет немного прохладнее. В пятницу ночью +19 ˚С и дождь. В дневное время дожди продолжатся, но потеплеет до +25 ˚С. Дождливую погоду синоптики обещают и в субботу, 29 июля. В воскресенье, 30 июля, напротив, без осадков.