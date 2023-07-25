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Погода в среду удивит белгородцев. Что обещают синоптики?

25 июля 2023, 13:13
Фото: 1MI

Жара и сильный ветер установятся в Белгородской области

Местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. При этом воздух прогреется до +32 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Жара и ветреная погода ожидаются в Белгородской области. В среду, 26 июля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южной четверти ночью 8-13 м/с, утром и в дневное время местами порывы до 15-17 м/с. В тёмное время суток +15…+20 ˚С, днём ожидается +27…+32 ˚С.

В Белгороде завтра пройдёт небольшой дождь как ночью, так и днём. В ночное время температура опустится до +19 ˚С, а днём воздух прогреется до +32 ˚С. В четверг, 27 июля, ночью +20 ˚С и осадки в виде дождя. Днём пасмурно, но жарко — +33 ˚С.

В конце рабочей недели в областном центре станет немного прохладнее. В пятницу ночью +19 ˚С и дождь. В дневное время дожди продолжатся, но потеплеет до +25 ˚С. Дождливую погоду синоптики обещают и в субботу, 29 июля. В воскресенье, 30 июля, напротив, без осадков.

Дождливая погода задержится в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Жара#Ветер#Прогноз#Дождь#МЧС
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