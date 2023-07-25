Погода в среду удивит белгородцев. Что обещают синоптики?

Жара и ветреная погода ожидаются в Белгородской области. В среду, 26 июля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южной четверти ночью 8-13 м/с, утром и в дневное время местами порывы до 15-17 м/с. В тёмное время суток +15…+20 ˚С, днём ожидается +27…+32 ˚С.