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Published Сегодня, 12:37

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«Пивной заводик за спиной»: какие пляжи белгородцы считают лучшими?

25 июля 2023, 12:37
Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
Топ пляжей в Белгороде

Таксист оценил пляжи в Белгороде

Автор Telegram-канала «Б-ский таксист» создал свой топ пляжей Белгорода и рассказал о них в своём канале. Лучшим, по его мнению, стало место отдыха на улице Речной.

Белгородец рассказал, какие пляжи в областном центре можно назвать лучшими. Автор Telegram-канала «Б-ский таксист» создал собственный топ.

10-е место, например, автор отдал пескарьеру в Сосновке, хотя качество воды, по его словам, там может оставлять лучшего. Его он советует только «под крепкие алкогольные напитки с шашлыком»:

«К моему удивлению, вода там к концу июля ещё не превратилась в густой зелëный кисель и даже почти не пованивает. Но крупная биологического происхождения взвесь в относительно прозрачной воде присутствует».

Пятым стал городской пляж. Вода там довольно чистая, прохладная. Песок тёплый, но добираться туда пешком тяжело.

Третье место в топе белгородца занимает левый берег городского пляжа — там вскоре откроется парк аттракционов.

Вторым стал пляж на Везёлке за спорткомплексом Хоркиной. «Народное место без изысков, но идеально с маленькими детьми», — считает автор. Вода тёплая, но мутная.

А лучшим белгородец назвал пляж на улице Речной. Туда он советует идти купаться «моржам»:

«На Речную всем, кому нужна быстрая прозрачная ледяная водица. Правда, ледяная: сразу и не зайдëшь. Вокруг тихо, красиво, белые горы, электричка вдали, аутентичный крафтовый пивной заводик за спиной. Охлаждает!»

Пляжи в БелгородеПляжи в Белгороде
Пляжи в БелгородеПляжи в Белгороде
Пляжи в БелгородеПляжи в Белгороде
Пляжи в БелгородеПляжи в Белгороде
Пляжи в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концу
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Пляжи#Топ#Оценка
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