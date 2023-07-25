«Пивной заводик за спиной»: какие пляжи белгородцы считают лучшими?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Белгородец рассказал, какие пляжи в областном центре можно назвать лучшими. Автор Telegram-канала «Б-ский таксист» создал собственный топ.
10-е место, например, автор отдал пескарьеру в Сосновке, хотя качество воды, по его словам, там может оставлять лучшего. Его он советует только «под крепкие алкогольные напитки с шашлыком»:
«К моему удивлению, вода там к концу июля ещё не превратилась в густой зелëный кисель и даже почти не пованивает. Но крупная биологического происхождения взвесь в относительно прозрачной воде присутствует».
Пятым стал городской пляж. Вода там довольно чистая, прохладная. Песок тёплый, но добираться туда пешком тяжело.
Третье место в топе белгородца занимает левый берег городского пляжа — там вскоре откроется парк аттракционов.
Вторым стал пляж на Везёлке за спорткомплексом Хоркиной. «Народное место без изысков, но идеально с маленькими детьми», — считает автор. Вода тёплая, но мутная.
А лучшим белгородец назвал пляж на улице Речной. Туда он советует идти купаться «моржам»:
«На Речную всем, кому нужна быстрая прозрачная ледяная водица. Правда, ледяная: сразу и не зайдëшь. Вокруг тихо, красиво, белые горы, электричка вдали, аутентичный крафтовый пивной заводик за спиной. Охлаждает!»