Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор

Кроме того, было принято решение зачесть в срок наказания время содержания Фуглаева под стражей, один день при этом считая за полтора. С учётом этого и того, что в СИЗО обвиняемый находится уже почти три года, бизнесмен может выйти на свободу значительно раньше, чем через пять лет.