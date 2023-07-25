Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор

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Published Сегодня, 06:38
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Заявителем жалобы стал адвокат Сергея Фуглаева, направил своё представление и прокурор. Оба документа уже приняли к рассмотрению: срок для представления возражений истекает 1 августа.
Ранее обвиняемого в мошенничестве и обмане налоговой Сергея Фуглаева признали виновным. Приговор вынес Октябрьский районный суд Белгорода: путём частичного сложения Фуглаеву в совокупности назначали окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев. Также по приговору суда бизнесмен должен заплатить штраф и не должен руководить коммерческими компаниями два года шесть месяцев. Перед приговором Фуглаев заверил присутствующих, что он «очень любит страну», хочет ей помогать и «больше никогда не нарушит закон».
Кроме того, было принято решение зачесть в срок наказания время содержания Фуглаева под стражей, один день при этом считая за полтора. С учётом этого и того, что в СИЗО обвиняемый находится уже почти три года, бизнесмен может выйти на свободу значительно раньше, чем через пять лет.