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Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор

25 июля 2023, 06:38
Фото: Bel.ru
Сергей Фуглаев
Бизнесмен и бывший депутат горсовета Сергей Фуглаев, осуждённый за мошенничество с НДС на 5,5 года колонии, подал апелляционную жалобу. Согласно данным с сайта Октябрьского райсуда Белгорода, поступила она 21 июля.
Сюжет
Суд

Заявителем жалобы стал адвокат Сергея Фуглаева, направил своё представление и прокурор. Оба документа уже приняли к рассмотрению: срок для представления возражений истекает 1 августа.

Ранее обвиняемого в мошенничестве и обмане налоговой Сергея Фуглаева признали виновным. Приговор вынес Октябрьский районный суд Белгорода: путём частичного сложения Фуглаеву в совокупности назначали окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев. Также по приговору суда бизнесмен должен заплатить штраф и не должен руководить коммерческими компаниями два года шесть месяцев. Перед приговором Фуглаев заверил присутствующих, что он «очень любит страну», хочет ей помогать и «больше никогда не нарушит закон».

Кроме того, было принято решение зачесть в срок наказания время содержания Фуглаева под стражей, один день при этом считая за полтора. С учётом этого и того, что в СИЗО обвиняемый находится уже почти три года, бизнесмен может выйти на свободу значительно раньше, чем через пять лет.

Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
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