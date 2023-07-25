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Организатора свалки в Белгородской области вычислили по страховому полису

25 июля 2023, 12:58
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области в ВК
Незаконные свалки
Две несанкционированные свалки ликвидировали в Красногвардейском районе. Виновников определили благодаря найденному листу с номерами телефонов и страховому полису. Обе свалки ликвидировали. Об этом сообщает региональное управление экоохотнадзора.
Сюжет
Штраф

В Бирюче Красногвардейского района сотрудники ведомства обнаружили свалку, состоящую из старых вещей и б/у техники. Среди мусора найдено почтовое уведомление с данными и лист бумаги с номерами телефонов. По одному из них инспектору ответил местный житель — организатор свалки.

Белгородца привлекли к административной ответственности он заплатит штраф 10 тыс. рублей.

Подобную свалку организовал и житель села Садки. Среди старой одежды, коробок, домашней утвари сотрудники ведомства обнаружили страховой полис, в котором был указан адрес нарушителя. Теперь белгородец заплатит штраф.

Незаконные свалки Незаконные свалки
Незаконные свалки Незаконные свалки
Незаконные свалки
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области в ВК
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#Таисия Некрасова#Свалка#Штраф#Экология#Белгородская область#Красногвардейский район#Экоохотнадзор#Страховой полис#Бирюч#Садки
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