Организатора свалки в Белгородской области вычислили по страховому полису

В Бирюче Красногвардейского района сотрудники ведомства обнаружили свалку, состоящую из старых вещей и б/у техники. Среди мусора найдено почтовое уведомление с данными и лист бумаги с номерами телефонов. По одному из них инспектору ответил местный житель — организатор свалки.