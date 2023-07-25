Организатора свалки в Белгородской области вычислили по страховому полису

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Бирюче Красногвардейского района сотрудники ведомства обнаружили свалку, состоящую из старых вещей и б/у техники. Среди мусора найдено почтовое уведомление с данными и лист бумаги с номерами телефонов. По одному из них инспектору ответил местный житель — организатор свалки.
Белгородца привлекли к административной ответственности он заплатит штраф 10 тыс. рублей.
Подобную свалку организовал и житель села Садки. Среди старой одежды, коробок, домашней утвари сотрудники ведомства обнаружили страховой полис, в котором был указан адрес нарушителя. Теперь белгородец заплатит штраф.