Не хотят зимой штрафов от ГИБДД? Под Белгородом объявили закупку на уборку от снега

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Администрация Тавровского сельского поселения готова потратить на уборку дорог от снега 2 990 000 рублей. Услуга будет оказываться с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Подрядчику предстоит убирать и вывозить снег по заявке заказчика. Заявка формируется с учётом температурного режима и фазового состояния атмосферных осадков. Также услуга предусматривает уборку льда, грязи и посыпку улиц песком.
Согласно документам, укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадках, бульварах и набережных. Посыпка песко-соляной смеси начинается немедленно с начала снегопада или появления гололёда. Все тротуары, дворы, рыночные площади, лотки проезжей части должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок до восьми часов утра. Вывоз снега будет разрешён только на специально отведённых местах.
Напомним, что в прошлом году главе Дубового грозил штраф до 30 тыс. рублей за скользкую дорогу. Также штрафы за катки на дорогах грозили главам Северного и Никольского. Состояние дорог не оценили сотрудники Госавтоинспекции.