Не хотят зимой штрафов от ГИБДД? Под Белгородом объявили закупку на уборку от снега

Согласно документам, укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадках, бульварах и набережных. Посыпка песко-соляной смеси начинается немедленно с начала снегопада или появления гололёда. Все тротуары, дворы, рыночные площади, лотки проезжей части должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок до восьми часов утра. Вывоз снега будет разрешён только на специально отведённых местах.