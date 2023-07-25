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Не хотят зимой штрафов от ГИБДД? Под Белгородом объявили закупку на уборку от снега

25 июля 2023, 06:31
Фото: 1MI

На уборку дороги от снега под Белгородом власти готовы потратить почти 3 млн рублей

На «Госзакупках» появился лот на оказание услуг по зимнему содержанию автодорог в Тавровском сельском поселении. Подрядчику предстоит убирать и вывозить снег по заявке заказчика.

Администрация Тавровского сельского поселения готова потратить на уборку дорог от снега 2 990 000 рублей. Услуга будет оказываться с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Подрядчику предстоит убирать и вывозить снег по заявке заказчика. Заявка формируется с учётом температурного режима и фазового состояния атмосферных осадков. Также услуга предусматривает уборку льда, грязи и посыпку улиц песком.

Согласно документам, укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадках, бульварах и набережных. Посыпка песко-соляной смеси начинается немедленно с начала снегопада или появления гололёда. Все тротуары, дворы, рыночные площади, лотки проезжей части должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок до восьми часов утра. Вывоз снега будет разрешён только на специально отведённых местах.

Напомним, что в прошлом году главе Дубового грозил штраф до 30 тыс. рублей за скользкую дорогу. Также штрафы за катки на дорогах грозили главам Северного и Никольского. Состояние дорог не оценили сотрудники Госавтоинспекции.

Главам посёлков под Белгородом грозят штрафы за катки на дорогах
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#Алина Харина#Лёд#Уборка снега#Гололёд#Общество#Госзакупки#Белгородский район
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