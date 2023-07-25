На Первом региональном фестивале рекламы определят лучшие креативные кампании

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отмечает, что региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается благодаря сильным локальным брендам и высокой экспертизе агентств. Данные АКАР за 2022 год подтверждают, что объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. Уход западных брендов позволил российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах. АКАР стремится транслировать лучшие практики и современные инструменты, делая достижения локальных компаний видимыми на федеральном уровне и способствуя формированию единого креативного пространства на российском рекламном рынке.