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На Первом региональном фестивале рекламы определят лучшие креативные кампании

25 июля 2023, 10:03
Фото: АКАР
В Екатеринбурге 14 сентября пройдет награждение победителей Первого регионального фестиваля рекламы. На этом мероприятии эксперты определят самые интересные рекламные кампании, реализованные за пределами столицы.

Для участия в конкурсе приглашаются рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры из регионов, создающие рекламные кампании для локального бизнеса. Они могут подать заявки до 10 августа, пишет tagilcity.ru.

Основная цель фестиваля — отыскать талантливых специалистов креативной индустрии в разных регионах России и помочь им расширить свои возможности и выйти за пределы своего субъекта. Инициатива проведения фестиваля принадлежит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а информационным партнером мероприятия уже во второй раз выступает медиахолдинг 1MI.

На конкурс принимаются работы в категориях DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Жюри оценит их в более чем сорока номинациях — от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружной рекламы.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отмечает, что региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается благодаря сильным локальным брендам и высокой экспертизе агентств. Данные АКАР за 2022 год подтверждают, что объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. Уход западных брендов позволил российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах. АКАР стремится транслировать лучшие практики и современные инструменты, делая достижения локальных компаний видимыми на федеральном уровне и способствуя формированию единого креативного пространства на российском рекламном рынке.

В 2021 году на конкурс было подано около 200 заявок из разных регионов страны. В этом году в число номинантов уже вошли агентства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Владивостока.

Директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что уровень креатива и качества рекламных кампаний в регионах часто не уступает работам крупных федеральных агентств. Однако многие локальные представители рынка не участвуют в крупных отраслевых фестивалях и конкурсах из-за отсутствия опыта, неуверенности в собственных силах и высокой стоимости. Фестиваль «1Й», задуманный и реализованный АКАР, предоставляет возможность даже небольшим агентствам участвовать в фестивальной гонке и демонстрировать успешные кейсы на всю страну.

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