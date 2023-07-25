Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов в честь Дня города

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов ко Дню города. Информацию на сайте госзакупок обновили. В чём причина такого решения — пока неизвестно. Сама закупка появилась 24 июля.
Согласно контракту, исполнитель должен был подготовить чаепитие, фуршет на 150 человек 4 августа. В последнем случае почётным гостям должны были подать креветки с виноградом и сыром и ряд других закусок и блюд.
На 5 августа был запланирован фуршет на 50 человек и обед на 60 человек. В меню входили филе балтийской сельди с картофелем, окрошка с говядиной, стейк из мяса свинины с овощами. Также в планах был комплексный обед.
Всего потратить были готовы 783,6 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в областном центре в День города могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши. На это планировалось потратить 2,9 млн рублей.