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Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов в честь Дня города

25 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Мэрия искала исполнителя, который организует фуршеты ко Дню города. Определение поставщика в итоге отменили, следует из данных сайта «Госзакупок».

Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов ко Дню города. Информацию на сайте госзакупок обновили. В чём причина такого решения — пока неизвестно. Сама закупка появилась 24 июля.

Согласно контракту, исполнитель должен был подготовить чаепитие, фуршет на 150 человек 4 августа. В последнем случае почётным гостям должны были подать креветки с виноградом и сыром и ряд других закусок и блюд.

На 5 августа был запланирован фуршет на 50 человек и обед на 60 человек. В меню входили филе балтийской сельди с картофелем, окрошка с говядиной, стейк из мяса свинины с овощами. Также в планах был комплексный обед.

Всего потратить были готовы 783,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в областном центре в День города могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши. На это планировалось потратить 2,9 млн рублей.

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