Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Белгород — столица Белгородской области — на сегодняшний день является экономически развитым, научным, культурным и духовным центром России. По состоянию на 2023 год его населяют около 334 тысяч человек. В Белгороде хорошо развита инфраструктура, а еще он считается одним из самых чистых и зеленых городов страны.
Как и в любом другом населенном пункте, в столице Белгородской области есть районы, наиболее предпочтительные для проживания с точки зрения транспортной доступности, комфорта и экологической обстановки.
Центральный район Белгорода является, пожалуй, самым престижным местом в городе и одновременно с этим — наиболее многолюдным, так как здесь много туристов. В центре сконцентрировано большинство памятников архитектуры, храмов, а также административных и офисных зданий.
К плюсам Центрального района Белгорода можно отнести отсутствие производственных предприятий, загрязняющих воздух вредными выбросами.
Кроме того, жители этой части города отмечают развитую инфраструктуру, широкие возможности для развлечений, культурного отдыха и шопинга, наличие большого количества детских и социальных учреждений, близость городской администрации. А еще на улицах много зеленых насаждений, которые очищают воздух от вредных примесей.
Среди минусов — постоянный шум и многолюдность, которые могут понравиться далеко не всем, плотная застройка, загазованность от большого количества городского и личного транспорта, а также высокие цены на жилье.
Если говорить о стоимости квартир в центре Белгорода, то эта часть города считается самой дорогой. Здесь есть как совсем старый жилой фонд, так и современные элитные дома с высоким уровнем комфорта.
В таблице ниже представлены цены на аренду и покупку жилья в Центральном районе Белгорода по информации одного из крупных сайтов по аренде и продаже недвижимости.
|Квартира
|Аренда
|Покупка
|1-комнатная
|15–25 тыс./мес.
|2,1–10,8 млн руб.
|2-комнатная
|22–45 тыс./мес.
|2,95–15 млн руб.
|3-комнатная
|40–55 тыс./мес.
|3,9–19,9 млн руб.
Еще одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания районов Белгорода является район Харьковская гора (Харгора) на одноименной природной возвышенности в южной части города. Границы района проходят по Каменному Логу, Краснянской балке, поймам рек Гостенки, Везелки и Северского Донца, а также Крутому и Игумновому яру.
Это спальный район, его строительство началось еще в шестидесятых годах прошлого столетия. С годами Харгора превратилась в благоустроенный Южный район Белгорода — зеленый, с отлично развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением с другими частями города.
Среди неоспоримых плюсов Южного района Белгорода — хорошая транспортная доступность, благодаря чему отсюда можно легко попасть на общественном транспорте в любой конец города. При этом удаленность от промышленных предприятий является залогом экологической чистоты района.
Здесь также много спортивных, образовательных и развлекательных организаций, в числе которых: Дворец спорта, ледовая арена, кинотеатр, технологический университет, институт культуры, юридический институт МВД России, два крупных сетевых гипермаркета и др. Есть школы, детские сады и медицинские учреждения.
Из минусов можно отметить тот факт, что большинству жителей Харгоры приходится каждый день ездить на работу в центр города, в связи с чем на дорогах по утрам и вечерам образуются серьезные пробки. Но данная проблема затрагивает лишь владельцев личного транспорта.
На Харьковской горе в настоящее время сохранились жилые здания старой застройки, часть которых предназначена для сноса. Также здесь идет активное строительство современного жилья улучшенной планировки.
В таблице ниже можно ознакомиться с ценами на аренду и покупку жилья в Южном районе Белгорода, представленными в разделе недвижимости известного российского сайта бесплатных объявлений.
|Квартира
|Аренда
|Покупка
|1-комнатная
|10–16 тыс./мес.
|2,3–6,0 млн
|2-комнатная
|13–30 тыс./мес.
|3,65–8,65 млн
|3-комнатная
|от 14 тыс./мес.
|3,75–10,8 млн
Этот район, а точнее микрорайон, находится в юго-восточной части Белгорода. Здесь много новостроек, жители которых имеют возможность наслаждаться тишиной и общением с природой, так как в непосредственной близости от жилых домов в мкр. Новый-2 расположены лес и река.
В Новом-2 строится в основном элитное жилье улучшенной планировки в новостройках и таунхаусах, территория вокруг которого активно благоустраивается. Кроме того, в этом месте города прекрасно развита инфраструктура, а возле домов обустроены охраняемые территории и парковки. Словом, здесь есть все для комфортного существования.
К плюсам также можно отнести хорошую экологию этого места и его удаленность от города. А в числе минусов — лишь небольшие возможности для развлечений.
Жилье в Новом-2 дорогое, и его покупателями выступают, как правило, обеспеченные граждане. В таблице ниже — цены на аренду и покупку жилья в этом микрорайоне Белгорода, которые можно увидеть на сайтах бесплатных объявлений.
|Квартира
|Аренда
|Покупка
|1-комнатная
|от 12 тыс./мес.
|от 3,67 млн
|2-комнатная
|от 16 тыс./мес.
|от 5 млн
|3-комнатная
|от 19 тыс./мес.
|от 6 млн