Белгород — столица Белгородской области — на сегодняшний день является экономически развитым, научным, культурным и духовным центром России. По состоянию на 2023 год его населяют около 334 тысяч человек. В Белгороде хорошо развита инфраструктура, а еще он считается одним из самых чистых и зеленых городов страны.