Канапе с угрём, камамбер с абрикосом: чем почётных гостей накормят в Белгороде

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Администрация Белгорода ищет подрядчика, который окажет услугу общественного питания при проведении праздничных мероприятий в День города. Начальная цена контракта составляет 783 590 рублей.
Исполнитель контракта обязан иметь в наличии необходимое оборудование, столовую посуду и приборы, стеклопосуду и мебель. Также исполнитель должен обеспечить персонал, задействованный в обслуживании, формой. Официантам необходимо иметь при себе медицинскую книжку, соблюдать правила делового этикета и дресс-код.
Кроме того, подрядчик должен соблюдать технологию приготовления блюд и закупать качественные продукты. Места и время обслуживания почётных гостей определяются заказчиком после утверждения маршрута следования официальных делегаций, следует из документов.
4 августа должен быть организован чайный стол на 20 участников. Согласно спецификации ассортимента блюд в меню будут: креветка с томатной сальсой, канапе с угрём и имбирём на свежем огурце, блинные рулетики с сёмгой и мягким сыром, ягодная ваза (клубника, малина, черника) и т. д.
К фуршету на 150 человек должны подготовить креветки с виноградом и сыром, минибрускетты с ростбифом, шашлык на шпажке куриный с кабачком, эклеры и т. д.
5 августа запланирован фуршет на 50 человек и обед на 60 человек. В ассортимент блюд обеда входят филе балтийской сельди с картофелем, окрошка с говядиной, стейк из мяса свинины с овощами и т. д.
Также запланирован комплексный обед на 20 человек и ужин на 30 человек.
Поставщика определят 1 августа. Согласно документам, торжественные мероприятия запланированы на 4–5 августа.