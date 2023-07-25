Канапе с угрём, камамбер с абрикосом: чем почётных гостей накормят в Белгороде

4 августа должен быть организован чайный стол на 20 участников. Согласно спецификации ассортимента блюд в меню будут: креветка с томатной сальсой, канапе с угрём и имбирём на свежем огурце, блинные рулетики с сёмгой и мягким сыром, ягодная ваза (клубника, малина, черника) и т. д.