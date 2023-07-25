Главу Белгородского района разозлили вопросом о Журавлёвке и Нехотеевке

Вопрос разозлил чиновника, он ответил на него довольно эмоционально и рассказал, что каждый день и в Журавлёвки, и в Нехотеевке регистрируется не менее 10 прилётов от противника, в среднем их насчитывается по 30-40 в сутки, работают вражеские беспилотники и находиться в этих сёлах опасно для жизни.