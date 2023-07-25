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Published Сегодня, 16:05

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Главу Белгородского района разозлили вопросом о Журавлёвке и Нехотеевке

25 июля 2023, 16:05
Фото: 1MI

Владимир Перцев: Восстанавливать жильё в Журавлёвке и Нехотеевке опасно

25 июля глава Белгородского района Владимир Перцев провёл прямой эфир и одним из первых зачитал вопрос местного жителя Валентина о том, почему в Журавлёвке и Нехотеевке не восстанавливают жильё.

Вопрос разозлил чиновника, он ответил на него довольно эмоционально и рассказал, что каждый день и в Журавлёвки, и в Нехотеевке регистрируется не менее 10 прилётов от противника, в среднем их насчитывается по 30-40 в сутки, работают вражеские беспилотники и находиться в этих сёлах опасно для жизни.

Кто сегодня будет рисковать жизнями жителей, работников, бригад? Восстановление жилья проходит там, где режим ЧС не введён. Прошу вас с пониманием к этому относиться: сегодня всё-таки очень опасно на тех территориях, где введён режим ЧС.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, сейчас в Белгородской области власти активно восстанавливают разрушенные обстрелами жилые дома в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах, а также Белгородском районе.

В сёлах, где введён режим ЧС, людям выдают другое жильё взамен утраченного за счёт государства. Чаще всего они выбирают квартиры в Белгороде или дома в Белгородском районе. Иногда собственников разрушенных домов находят не сразу: многие уехали из России в Турцию и Италию либо же разъехались по другим регионам России.

Собственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и Турции
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Опасность#Общество#Белгородская область#Журавлёвка#Нехотеевка#Владимир перцев#Восстановление
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