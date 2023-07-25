Главу Белгородского района разозлили вопросом о Журавлёвке и Нехотеевке

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Вопрос разозлил чиновника, он ответил на него довольно эмоционально и рассказал, что каждый день и в Журавлёвки, и в Нехотеевке регистрируется не менее 10 прилётов от противника, в среднем их насчитывается по 30-40 в сутки, работают вражеские беспилотники и находиться в этих сёлах опасно для жизни.
Кто сегодня будет рисковать жизнями жителей, работников, бригад? Восстановление жилья проходит там, где режим ЧС не введён. Прошу вас с пониманием к этому относиться: сегодня всё-таки очень опасно на тех территориях, где введён режим ЧС.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, сейчас в Белгородской области власти активно восстанавливают разрушенные обстрелами жилые дома в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах, а также Белгородском районе.
В сёлах, где введён режим ЧС, людям выдают другое жильё взамен утраченного за счёт государства. Чаще всего они выбирают квартиры в Белгороде или дома в Белгородском районе. Иногда собственников разрушенных домов находят не сразу: многие уехали из России в Турцию и Италию либо же разъехались по другим регионам России.