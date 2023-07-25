Гладков: Три белгородских города получат федеральные гранты на благоустройство

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
24 июля во Владивостоке министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подвёл итоги конкурса по благоустройству городских территорий. Федеральную поддержку получили три города Белгородской области: Губкин, Алексеевка и Строитель. Каждый из городов получит более 90 млн рублей.
По словам Вячеслава Гладкова, Строитель направит средства на благоустройство парка Маршалково, Алексеевка — на площадь Победы и прилегающую территорию, Губкин — на благоустройство городского пляжа. Сообщается также, что к федеральным деньгам добавят такое же количество денег из областного бюджета, что позволит более качественно выполнить работы.
Архитекторы постарались: это действительно одни из лучших проектов Российской Федерации — с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами. Всё для того, чтобы наши жители жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей.
Вячеслав Гладков