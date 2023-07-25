Гладков: Три белгородских города получат федеральные гранты на благоустройство

По словам Вячеслава Гладкова, Строитель направит средства на благоустройство парка Маршалково, Алексеевка — на площадь Победы и прилегающую территорию, Губкин — на благоустройство городского пляжа. Сообщается также, что к федеральным деньгам добавят такое же количество денег из областного бюджета, что позволит более качественно выполнить работы.