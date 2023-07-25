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Гладков: Три белгородских города получат федеральные гранты на благоустройство

25 июля 2023, 08:33
Фото: 1MI
Федеральные гранты получат Губкин, Алексеевка и Строитель. Средства направят на благоустройство парка, площади и городского пляжа. Подробности рассказал глава региона.

24 июля во Владивостоке министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подвёл итоги конкурса по благоустройству городских территорий. Федеральную поддержку получили три города Белгородской области: Губкин, Алексеевка и Строитель. Каждый из городов получит более 90 млн рублей.

По словам Вячеслава Гладкова, Строитель направит средства на благоустройство парка Маршалково, Алексеевка — на площадь Победы и прилегающую территорию, Губкин — на благоустройство городского пляжа. Сообщается также, что к федеральным деньгам добавят такое же количество денег из областного бюджета, что позволит более качественно выполнить работы.

Архитекторы постарались: это действительно одни из лучших проектов Российской Федерации — с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами. Всё для того, чтобы наши жители жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Благоустройство города#Грант#Парк#Городской пляж#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Касается каждого#Алексеевка#Строитель#Губкин
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