Фуглаев пытается обжаловать приговор, а белгородцы оправдывают медика: итоги дня

О том, что экс-депутата белгородского горсовета и бизнесмена Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии, стало известно 7 июля. Судили предпринимателя сразу по нескольким статьям. В совокупности ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев и штрафа в 900 тыс. рублей.