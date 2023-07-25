Фуглаев пытается обжаловать приговор, а белгородцы оправдывают медика: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев, осуждённый за мошенничество с НДС на 5,5 года колонии, подал апелляционную жалобу. Она поступила от подсудимого 21 июля.
Тем временем направил своё представление и прокурор. Сообщается, что оба документа уже приняли к рассмотрению: срок для представления возражений истекает 1 августа.
О том, что экс-депутата белгородского горсовета и бизнесмена Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии, стало известно 7 июля. Судили предпринимателя сразу по нескольким статьям. В совокупности ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев и штрафа в 900 тыс. рублей.
В июне на одном из судебных заседаний со стороны защиты выступал паралимпиец Андрей Кожемякин. Чемпион мира по пулевой стрельбе поддержал бизнесмена и рассказал, что обвиняемый сделал многое как для него, так и для других спортсменов области.
В мае Фуглаев признал свою вину. Обвиняли бизнесмена в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и краже средств у государства.
Белгородцы поддерживают врача скорой помощи, которого уволили из-за нарушения этических норм. Белгородцы писали множество сообщений в поддержку медика, заявляя, что «пациентка даже не нуждалась в медицинской помощи, а врача уволили, потому что он озвучил факт очевидцам».
В комментариях у главы белгородской скорой помощи Алексея Жирова жители региона всячески вставали на защиту медика. Тем не менее Жиров заявил, что увольнение — «результат оценки качества оказания скорой медицинской помощи».
Сама история произошла в Разумном. На днях белгородка пожаловалась на странице губернатора на плохую, по её мнению, работу скорой помощи в посёлке. По её словам, пенсионерке стало плохо в магазине. Скорая прибыла через 20 минут, а врач якобы ещё отругал очевидцев, вызвавших скорую.
На жалобу тогда обратил внимание Жиров и пообещал провести проверку. Итог известен: медика уволили.
Мэрия Белгорода искала организацию, которая займётся фуршетами и накормит почётных гостей ко Дню города. Начальная цена контракта составляла 783 590 рублей.
4 августа от подрядчика требовали организовать чаепитие на 20 человек, а затем банкет на 150 человек. В меню были креветки с виноградом и сыром, минибрускетты с ростбифом, шашлык на шпажке куриный с кабачком, эклеры.
На 5 августа городские власти просили устроить фуршет на 50 человек и обед на 60 человек. Кормить гостей собирались филе балтийской сельди с картофелем, окрошкой с говядиной, стейками из мяса свинины с овощами. Был запланирован и комплексный обед.
Сама закупка появилась 24 июля. На следующий день стало известно, что определение поставщика отменили. По каким причинам, не уточнялось.