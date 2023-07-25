Прокуратура просит взыскать с белгородцев 5 млн рублей. За что?

Как уточнили в прокуратуре, речь идёт об ущербе, причинённом передачей поддельных документов для получения соцвыплаты на строительство жилья в сельской местности, присвоении зарплаты фиктивно устроенных работников. Некоторые нарушители получали страховую пенсию по инвалидности с помощью подложных документов.