Прокуратура просит взыскать с белгородцев 5 млн рублей. За что?

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Белгородской области за истекший период 2023 года прокуроры взыскали причинённый государству ущерб. Сотрудники надзорного ведомства предъявили иски белгородцам на сумму порядка 5 млн рублей.
Как уточнили в прокуратуре, речь идёт об ущербе, причинённом передачей поддельных документов для получения соцвыплаты на строительство жилья в сельской местности, присвоении зарплаты фиктивно устроенных работников. Некоторые нарушители получали страховую пенсию по инвалидности с помощью подложных документов.
Успели навредить государству и те, кто вызывал оперативные службы на якобы заминированные соцобъекты. Также белгородцы устраивали свалки, незаконно рубили деревья, незаконно «захватывали» чужие участки, заключали фиктивные договоры поставки медоборудования.
Часть исков уже рассмотрели. С нарушителей взыскали более 3,1 млн рублей.