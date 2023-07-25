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Прокуратура просит взыскать с белгородцев 5 млн рублей. За что?

25 июля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Прокуратура просит взыскать с белгородцев 5 млн рублей

Прокуратура предъявила иски о взыскании ущерба на сумму около 5 млн рублей. Взыскать удалось пока 3,1 млн, сообщили в надзорном ведомстве.

В Белгородской области за истекший период 2023 года прокуроры взыскали причинённый государству ущерб. Сотрудники надзорного ведомства предъявили иски белгородцам на сумму порядка 5 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, речь идёт об ущербе, причинённом передачей поддельных документов для получения соцвыплаты на строительство жилья в сельской местности, присвоении зарплаты фиктивно устроенных работников. Некоторые нарушители получали страховую пенсию по инвалидности с помощью подложных документов.

Успели навредить государству и те, кто вызывал оперативные службы на якобы заминированные соцобъекты. Также белгородцы устраивали свалки, незаконно рубили деревья, незаконно «захватывали» чужие участки, заключали фиктивные договоры поставки медоборудования.

Часть исков уже рассмотрели. С нарушителей взыскали более 3,1 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Прокуратура#Ущерб#Поддельные документы#Строительство жилья#Соцвыплата#Инвалидность#Оперативные службы#Свалки#Фиктивные договоры
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