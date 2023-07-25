ЕР рассказала об итогах весенней сессии: поддержка СВО и народная программа

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В первую очередь речь идет о поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и малообеспеченных группах россиян, а также усилении обороноспособности государства и становлении его технологического суверенитета.
Как сообщает rostovgazeta.ru, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» продолжает работать над укреплением статуса и обеспечением поддержки военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, а также их семей, и устранять проблемы, проявившиеся на фоне СВО. В данной деятельности участвовали все депутаты фракции, к которым Турчак обратился со словами благодарности. Он упомянул, что такая работа проходила в том числе на площадке рабочей группы по вопросам СВО, учрежденной по инициативе российского президента.
Андрей Турчак также упомянул ряд важных решений, которые партии удалось принять в течение весенних месяцев. Это признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, учреждение юридической помощи для участников СВО и членов их семей на бесплатной основе, упрощение порядка признания участников спецоперации без вести пропавшими и умершими. Начали действовать и дополнительные льготы для участников СВО и их детей, регламентирующие зачисление в высшие учебные заведения вне конкурса. Теперь такой группе граждан доступны бюджетные места в пределах отдельной квоты, также они получили возможность бесплатно обучаться на подготовительных курсах.
Помимо поддержки фронта, партия также плотно работала над реализацией своей народной программы.
По словам Андрей Турчака, в рамках народной программы ЕР удалось принять законы о поддержке школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, льготах для спортивных тренеров, защите россиян от неправомерных действий коллекторов, передаче заброшенного имущества в эксплуатацию, обеспечении повышенной безопасности газового оборудования в МКД и т. п.
Как отмечается на сайте партии ER.RU, благодаря инициативе «Единой России» заработала единая цифровая платформа в социальной сфере — с ее помощью граждане могут получить ряд социальных услуг на беззаявительной основе.
Учреждены несколько законопроектов, касающихся поддержки материнства и детства. Так, теперь закон запрещает продавать вейпы детям. Кроме того, появились новые возможности использования материнского капитала, освобождены от налогов средства материальной помощи, которые положены учащимся, попавшим в трудное положение.
В число приоритетных направлений деятельности фракции вошла поддержка семей с детьми. Благодаря инициативе «Единой России» удалось отменить НДФЛ при продаже земель для семей с детьми, ведется работа по обеспечению дополнительными льготами детей с особенностями развития и детей-сирот, прорабатываются и прочие меры поддержки.