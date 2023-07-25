ЕР рассказала об итогах весенней сессии: поддержка СВО и народная программа

Андрей Турчак также упомянул ряд важных решений, которые партии удалось принять в течение весенних месяцев. Это признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, учреждение юридической помощи для участников СВО и членов их семей на бесплатной основе, упрощение порядка признания участников спецоперации без вести пропавшими и умершими. Начали действовать и дополнительные льготы для участников СВО и их детей, регламентирующие зачисление в высшие учебные заведения вне конкурса. Теперь такой группе граждан доступны бюджетные места в пределах отдельной квоты, также они получили возможность бесплатно обучаться на подготовительных курсах.