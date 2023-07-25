Денис Сафин рассказал о востребованной в Арктике металлопродукции

Согласно заявлению главы холдинга, в настоящий момент специалисты комбината ведут исследовательскую работу с целью создания инновационных материалов для арктической инфраструктуры. Всего «Уральская Сталь» выпускает около 100 марок стали. На предприятии ежегодно производят примерно один миллион тонн проката высокого качества. Объединение комбината с Загорским трубным заводом в единый холдинг позволяет обеспечить потребителей новой продукцией, в том числе такой, которая пригодна для регионов Крайнего Севера и Арктики.