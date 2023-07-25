Денис Сафин рассказал о востребованной в Арктике металлопродукции

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Стало известно, что комбинат «Уральская Сталь» заключил договор о сотрудничестве с межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА), пишет 56orb.ru.
Возглавляющий УК «Уральская Сталь» Денис Сафин отметил, что на предприятиях холдинга разработана инновационная продукция, которая востребована в инфраструктурном строительстве в Арктической зоне России.
Речь идёт, в частности, об улучшенной и экономнолегированной мостовой стали, атмосферостойкой стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительной стали, включая хладостойкую и огнестойкую. Также глава холдинга отметил, что востребованными могут быть и криогенные стали 0H6, например не имеющая аналогов разработка 0Н6ДМБ, применяющаяся для производства резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.
Помимо этого, в Арктическую зону намерены поставлять биметаллический прокат, чтобы изготавливать ледовый пояс ледоколов. Эксперты отрасли говорят о дефиците металла с конкретными свойствами.
Денис Сафин уже отмечал, что в цехах новотроицкого комбината была запущена обширная инвестиционная программа, в рамках которой планируется расширить сортамент производимой продукции, а также усовершенствовать действующие и внедрить новые производственные технологии. Металлопродукция «в арктическом исполнении» начала широко применяться во многих отраслях промышленности, что в конечном счете приведет к замещению зарубежных аналогов отечественной продукцией достойного качества.
Согласно заявлению главы холдинга, в настоящий момент специалисты комбината ведут исследовательскую работу с целью создания инновационных материалов для арктической инфраструктуры. Всего «Уральская Сталь» выпускает около 100 марок стали. На предприятии ежегодно производят примерно один миллион тонн проката высокого качества. Объединение комбината с Загорским трубным заводом в единый холдинг позволяет обеспечить потребителей новой продукцией, в том числе такой, которая пригодна для регионов Крайнего Севера и Арктики.