Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Изображение материала

Что посадят на Центральном пляже Белгорода?

25 июля 2023, 17:16
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова

Центральный пляж в Белгороде засадят берёзами, ивами и дубами

В ходе прямого эфира 25 июля мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о планах по озеленению Центрального пляжа, который сейчас активно благоустраивают. Горожан волнует наличие тени в месте отдыха, без которой находиться там будет невозможно.

Градоначальник рассказал, что существует проект благоустройства Центрального пляжа, и работы ведутся в соответствии с ним, в том числе озеленение территории. За процессом следит главный ландшафтный архитектор города. Сейчас на пляже высаживают кустарники и цветники, а также деревья, которые можно сажать летом.

Основная высадка деревьев-крупномеров запланирована на осень, порядка 60 штук: лиственницы, берёзы, дубы и ивы. Для комфортного отдыха будут размещены теневые навесы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, отремонтированный левый берег Центрального пляжа в Белгороде планируют открыть ко Дню города — 5 августа. Здесь появятся пешеходные маршруты и велодорожки, а также фонтан, которого раньше не было. Побережье пляжа засыпали белым песком.

Ко Дню города в Белгороде откроют две обновлённые локации
Узнать подробнее
Читайте также:
Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концу«Пивной заводик за спиной»: какие пляжи белгородцы считают лучшими?
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Центральный пляж#Высадка деревьев
Подпишитесь
«Это показательная порка?» Белгородцы заступились за уволенного врача скорой помощи
Сегодня, 12:16
Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов в честь Дня города
Сегодня, 14:27
Проверяет ли налоговая служба белгородских блогеров?
Сегодня, 14:40
Придворных нет, окна выбиты: белгородцы ответили на замечание о «богатых» домах
Сегодня, 09:45
Главу Белгородского района разозлили вопросом о Журавлёвке и Нехотеевке
Сегодня, 16:05