Что посадят на Центральном пляже Белгорода?

Градоначальник рассказал, что существует проект благоустройства Центрального пляжа, и работы ведутся в соответствии с ним, в том числе озеленение территории. За процессом следит главный ландшафтный архитектор города. Сейчас на пляже высаживают кустарники и цветники, а также деревья, которые можно сажать летом.