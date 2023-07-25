Что посадят на Центральном пляже Белгорода?

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Градоначальник рассказал, что существует проект благоустройства Центрального пляжа, и работы ведутся в соответствии с ним, в том числе озеленение территории. За процессом следит главный ландшафтный архитектор города. Сейчас на пляже высаживают кустарники и цветники, а также деревья, которые можно сажать летом.
Основная высадка деревьев-крупномеров запланирована на осень, порядка 60 штук: лиственницы, берёзы, дубы и ивы. Для комфортного отдыха будут размещены теневые навесы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, отремонтированный левый берег Центрального пляжа в Белгороде планируют открыть ко Дню города — 5 августа. Здесь появятся пешеходные маршруты и велодорожки, а также фонтан, которого раньше не было. Побережье пляжа засыпали белым песком.