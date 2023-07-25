Бурик и Киреева стали почётными гражданами Белгорода

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В горсовете определились, кто получит к 5 августа звания почётных граждан Белгорода. Ими стали Анатолий Бурик и Любовь Киреева. Их кандидатуры выбрали на 63-й сессии городского совета.
Анатолий Бурик — зампредседателя Белгородской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Бурик ранее решил досрочно сложить полномочия депутата городского совета.
Любовь Киреева — первый зампредседателя Белгородской облдумы, председатель Белгородского регионального отделения «Союза женщин России».
Как сообщается, они получили по 31 голосу по итогам тайного голосования. В процедуре участвовали 34 депутата.
В июле прошлого года почётными гражданами города стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко и гендиректор «Владмивы» Владимир Чуев.