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Бурик и Киреева стали почётными гражданами Белгорода

25 июля 2023, 13:28
Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода»
Депутаты горсовета определили горожан, которым присвоят почётное звание ко Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Решение приняли на сессии 25 июля.

В горсовете определились, кто получит к 5 августа звания почётных граждан Белгорода. Ими стали Анатолий Бурик и Любовь Киреева. Их кандидатуры выбрали на 63-й сессии городского совета.

Анатолий Бурик — зампредседателя Белгородской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Бурик ранее решил досрочно сложить полномочия депутата городского совета.

Любовь Киреева — первый зампредседателя Белгородской облдумы, председатель Белгородского регионального отделения «Союза женщин России».

Как сообщается, они получили по 31 голосу по итогам тайного голосования. В процедуре участвовали 34 депутата.

В июле прошлого года почётными гражданами города стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко и гендиректор «Владмивы» Владимир Чуев.

Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода»
Почётными гражданами Белгорода стали Николай Зинченко и Владимир Чуев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Любовь киреева#Анатолий Бурик#Новости Белгорода#Город#Почётные граждане#Депутаты#Горсовет
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