Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Бойцы «Ахмат-Запад» пресекли очередную попытку ВСУ пройти через границу в Белгородской области. Военнослужащие ликвидировали украинский танк.
Мелкие ДРГ пытаются проникнуть в регион ночью. Бойцы чеченского подразделения отвечают им атаками самодельных дронов-камикадзе. Как рассказал один из бойцов, они обнаружили группу противника из четырёх человек. По ним сразу отработали БПЛА и ликвидировали.
«Наши ребята непосредственно здесь, на месте, из комплектующих собирают [беспилотники — прим. ред.] под свои задачи. Рассчитывают заряд взрывчатого вещества, поражающие элементы», — рассказал военный.
Бойцы подразделения «Ахмат-Запад» стоят на границе порядка месяца. В число их задач входит ликвидация огневых точек.