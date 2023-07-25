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Бойцы «Ахмат-Запад» сообщили об уничтожении украинского танка в Белгородской области

25 июля 2023, 10:34
Фото: «Известия»
кадр из видео
Военнослужащие пресекли очередную попытку ВСУ пройти через границу. Подробности сообщают «Известия».
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СВО

Бойцы «Ахмат-Запад» пресекли очередную попытку ВСУ пройти через границу в Белгородской области. Военнослужащие ликвидировали украинский танк.

Мелкие ДРГ пытаются проникнуть в регион ночью. Бойцы чеченского подразделения отвечают им атаками самодельных дронов-камикадзе. Как рассказал один из бойцов, они обнаружили группу противника из четырёх человек. По ним сразу отработали БПЛА и ликвидировали.

«Наши ребята непосредственно здесь, на месте, из комплектующих собирают [беспилотники — прим. ред.] под свои задачи. Рассчитывают заряд взрывчатого вещества, поражающие элементы», — рассказал военный.

Бойцы подразделения «Ахмат-Запад» стоят на границе порядка месяца. В число их задач входит ликвидация огневых точек.

Как бойцы "Ахмата" борются с диверсантами на границе в Белгородской области
Видео: «Известия»
Батальон «Ахмат» ударил по ДРГ в Харьковской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Ахмат-Запад#ВСУ#Граница#Дроны-камикадзе#БПЛА#Огневые точки#Видео
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