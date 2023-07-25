Бойцы «Ахмат-Запад» сообщили об уничтожении украинского танка в Белгородской области

Мелкие ДРГ пытаются проникнуть в регион ночью. Бойцы чеченского подразделения отвечают им атаками самодельных дронов-камикадзе. Как рассказал один из бойцов, они обнаружили группу противника из четырёх человек. По ним сразу отработали БПЛА и ликвидировали.