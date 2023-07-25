БФТ-Холдинг и компания BSS представили голосовых ассистентов для сферы ЖКХ

БФТ-Холдинг и компания BSS впервые представили новых голосовых роботов на Всероссийском форуме «Строим цифровой регион» в г. Перми в июле 2023 года. Партнёры планируют использовать решение в рамках реализации совместных проектов. Сегодня «коробочное» решение для предприятий энергосбыта и ЖКХ позволяет запустить инструмент в полноценную работу в течение недели. При этом он реализуется в облаке, что исключает сложную настройку в ИТ-инфраструктуре заказчика и длительные интеграции. Виртуальный ассистент даёт возможность выстроить сервис высокого качества с любым количеством единовременных звонков, обслуживанием в режиме 24/7 с гибкой и широкой настройкой исходящих обзвонов.