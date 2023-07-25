Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

Также в Telegram-канале SHOT сообщали о четырёх беспилотниках, которые атаковали населённые пункты Белгородской области вчера, 24 июля. БПЛА были замечены недалеко от села Цаповка Борисовского района, возле Графовки Шебекинского округа, на окраине села Красный Хутор Белгородского района, а также в Наумовке Белгородского района. Пострадавших и разрушений также нет.