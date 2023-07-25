Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По данным Telegram-канала Baza, беспилотник самолётного типа «Байрактар» сбили вечером 24 июля в Ракитянском районе. БПЛА заметили недалеко от села Илек-Кошары. В результате падения беспилотника пострадавших и разрушений нет.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Также в Telegram-канале SHOT сообщали о четырёх беспилотниках, которые атаковали населённые пункты Белгородской области вчера, 24 июля. БПЛА были замечены недалеко от села Цаповка Борисовского района, возле Графовки Шебекинского округа, на окраине села Красный Хутор Белгородского района, а также в Наумовке Белгородского района. Пострадавших и разрушений также нет.