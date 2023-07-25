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Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

25 июля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Пострадавших и разрушений в результате его падения нет, сообщили в Telegram-канале Baza.
Сюжет
СВО

По данным Telegram-канала Baza, беспилотник самолётного типа «Байрактар» сбили вечером 24 июля в Ракитянском районе. БПЛА заметили недалеко от села Илек-Кошары. В результате падения беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также в Telegram-канале SHOT сообщали о четырёх беспилотниках, которые атаковали населённые пункты Белгородской области вчера, 24 июля. БПЛА были замечены недалеко от села Цаповка Борисовского района, возле Графовки Шебекинского округа, на окраине села Красный Хутор Белгородского района, а также в Наумовке Белгородского района. Пострадавших и разрушений также нет.

Четыре беспилотника атаковали сегодня несколько белгородских сёл
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#Александра Склярова#Беспилотник#БПЛА#Происшествия#СВО#Белгородская область
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