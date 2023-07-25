Белгородцы могут получить 5% от суммы покупки при оплате через СБП в «Магните»

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Что за акция?
До 13 августа этого года в магазинах сети «Магнит» продолжается акция: если оплатить продукты через СБП, то можно получить кешбэк в размере 5% от суммы покупки на карту лояльности. Эта акция также распространяется на кассы самообслуживания и заказы с самовывозом через приложение «Магнит Доставка».
Максимальная сумма кешбэка, которая может быть зачислена на одного участника — 500 бонусов за весь период акции.
Как принять в ней участие?
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно в первую очередь активировать карту лояльности магазина «Магнита». Затем на неё будут начисляться бонусы: ими можно оплатить до 50% от суммы покупки, а один бонус при этом приравнивается к одному рублю. Подробную информацию об активации карты можно найти на сайте magnit.ru.
«Мы видим, как растет спрос на оплату с помощью Системы быстрых платежей. По данным ЦБ, каждый четвертый россиянин оплачивает покупки через СБП*. Мы работаем над тем, чтобы совершать платежи было не просто удобно, но и выгодно, особенно в такой популярной категории трат как продукты питания. Вместе с „Магнитом“ мы запустили акцию для пользователей СБП, в рамках которой можно вернуть 5% от суммы чека на бонусный счет сети. Оплатить покупки и получить кешбэк можно любым удобным способом — с помощью QR-кода или приложения „СБПэй“,
— рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).
Как платить по СБП?
Оплачивать через СБП можно несколькими способами.
Одним касанием через NFC-табличку при оплате через приложение «СБПэй». Для этого нужно привязать свой счет в приложении, разблокировать телефон для совершения покупки и просто приложить его к NFC-табличке.
По QR-коду. Отсканируйте код для оплаты с помощью мобильного приложения своего банка. Код будет размещен на NFC-табличке в кассовой зоне.
Через мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» в один клик. В один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки», нужно показать карту лояльности Магнит, сообщить кассиру о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП» в приложении «Магнит»
Полные правила акции доступны на сайте https://sbp.nspk.ru/magnit?erid=LjN8K2iiV
Реклама АО «НСПК»