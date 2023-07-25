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Белгородцам предложили проверять мошенников на знание гимна России

25 июля 2023, 05:19
Фото: ru.freepik.com
В правоохранительных органах отметили, что знать российский гимн обязан каждый полицейский.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу, часто белгородцам звонят мошенники под видом полицейских, поэтому сотрудники правоохранительных органов предложили свой вариант борьбы с такими звонками.

По их словам, достаточно попросить звонящих исполнить гимн России: если споют, значит, с большей вероятностью звонят правоохранительные органы. Но безоговорочно доверять этому варианту всё же нельзя: найти в интернете слова гимна можно за пару секунд.

Зачастую мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников правоохранительных структур. Как распознать обман? Попросите звонящего спеть гимн России! Сотрудники правоохранительных органов обязаны знать его наизусть!
отметили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу
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#Александра Склярова#Мошенники#Телефонные мошенники#Гимн россии#Белгородская область
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