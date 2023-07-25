Белгородцам могут назначить выплаты за пострадавших при обстрелах детей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Белгородцам могут назначить выплаты в 100 тыс. рублей за детей, пострадавших в СВО. Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям таких детей. Приказ уже опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как говорится в сообщении, ведомство по поручению президента подготовило проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в спецоперации. Пока документ размещён для общественного обсуждения, пишет издание.
Согласно проекту указа, выплаты предусмотрены семьям с несовершеннолетними детьми, проживающим в присоединённых регионах или регионах, прилегающих к зоне СВО. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край и Крым.