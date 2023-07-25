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Белгородцам могут назначить выплаты за пострадавших при обстрелах детей

25 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям пострадавших в СВО детей. Сумма составит 100 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
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Выплаты

Белгородцам могут назначить выплаты в 100 тыс. рублей за детей, пострадавших в СВО. Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям таких детей. Приказ уже опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в сообщении, ведомство по поручению президента подготовило проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в спецоперации. Пока документ размещён для общественного обсуждения, пишет издание.

Согласно проекту указа, выплаты предусмотрены семьям с несовершеннолетними детьми, проживающим в присоединённых регионах или регионах, прилегающих к зоне СВО. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край и Крым.

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#Наталья Корявых#Крым#Белгородская область#Выплаты#Общество#Минтруд#Спецоперация#Семьи#Единовременные выплаты#Пострадавшие дети#Воронежская область#Краснодарский край#Брянская область#Курская область
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