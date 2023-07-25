Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Изображение материала

Администрация Белгорода отказалась от части иска к РЖД

25 июля 2023, 07:10
Фото: 1MI
До этого мэрия требовала понудить РЖД отремонтировать участок путепровода. Арбитражный суд Белгородской области принял отказ администрации.

18 июля стало известно о том, что администрация Белгорода отказалась от иска к ОАО «РЖД» в части по принуждению к ремонту автодорожного путепровода через железнодорожные пути протяжённостью 222 м. Также мэрия отказалась от понуждения железнодорожников к обеспечению непрерывного содержания и обслуживания путепровода за свой счёт и оборудования участка автоматическими техсредствами, фиксирующими нарушения правил проезда через пути.

Суд принял отказ этой части иска. Отметим, что соответствующее определение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном суде в течение месяца.

Напомним, что в 2021 году власти областного центра просили через суд взыскать с ОАО «РЖД» сумму неосновательного обогащения в размере 1 млн 602 тыс. рублей за содержание и обслуживание автодорожного путепровода. Речь шла об участке через железнодорожные пути на улице Волчанской.

Администрация Белгорода подала в суд на РЖД
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничествеБелгородский суд повысил компенсацию вреда покусанному ретривером ребёнкуБелгородский водоканал подал в суд иск к индустриальному колледжу на 52 млн рублей
#Алина Харина#Суды#Арбитражные суды#Железнодорожник#Путепровод#Иск#Мэрия#Новости Белгорода#Белгород#Отказ#Город#Белгородский бизнес#Белгородская область
Подпишитесь
Придворных нет, окна выбиты: белгородцы ответили на замечание о «богатых» домах
Сегодня, 09:45
Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор
Сегодня, 06:38
Экс-чиновник мэрии Белгорода обманом брал деньги у бизнеса за разрешения на торговлю
Сегодня, 09:24
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Сегодня, 07:43
Канапе с угрём, камамбер с абрикосом: чем почётных гостей накормят в Белгороде
Сегодня, 07:20
Белгородцы могут получить 5% от суммы покупки при оплате через СБП в «Магните»
Сегодня, 06:00