Администрация Белгорода отказалась от части иска к РЖД

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
18 июля стало известно о том, что администрация Белгорода отказалась от иска к ОАО «РЖД» в части по принуждению к ремонту автодорожного путепровода через железнодорожные пути протяжённостью 222 м. Также мэрия отказалась от понуждения железнодорожников к обеспечению непрерывного содержания и обслуживания путепровода за свой счёт и оборудования участка автоматическими техсредствами, фиксирующими нарушения правил проезда через пути.
Суд принял отказ этой части иска. Отметим, что соответствующее определение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном суде в течение месяца.
Напомним, что в 2021 году власти областного центра просили через суд взыскать с ОАО «РЖД» сумму неосновательного обогащения в размере 1 млн 602 тыс. рублей за содержание и обслуживание автодорожного путепровода. Речь шла об участке через железнодорожные пути на улице Волчанской.