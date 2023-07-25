Администрация Белгорода отказалась от части иска к РЖД

18 июля стало известно о том, что администрация Белгорода отказалась от иска к ОАО «РЖД» в части по принуждению к ремонту автодорожного путепровода через железнодорожные пути протяжённостью 222 м. Также мэрия отказалась от понуждения железнодорожников к обеспечению непрерывного содержания и обслуживания путепровода за свой счёт и оборудования участка автоматическими техсредствами, фиксирующими нарушения правил проезда через пути.