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Восемь животных спасли сотрудники белгородского МЧС за выходные

24 июля 2023, 14:17
Фото: пресс-служба белгородского управления МЧС
Спасение животных не входит в компетенцию спасателей, однако сотрудники МЧС продолжают откликаться на просьбы помощи местных жителей. Так, в субботу, 22 июля, в Шебекинском горокруге из искусственного водоёма достали собаку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В минувшую субботу в Новой Таволжанке сотрудники МЧС из искусственного водоёма глубиной 2,5 метра и диаметром 70 метров достали собаку. Спасённого щенка забрал один из очевидцев.

В тот же день, 22 июля, но уже в Шебекино, сотрудники МЧС спасли кошку, забравшуюся на высокое дерево.

23 июля жители Прохоровского района сообщили, что в яму очистных сооружений провалилась собака, животное отчаянно выло. Пожарные спасательной части № 30 в Прохоровке прибыли к месту происшествия и вызволили пса.

Вечером воскресенья в Чернянке четверо овец забрели на территорию заброшенного завода и увязли в битуме. Хозяин животных обратился в МЧС за помощью. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 с помощью верёвок и снаряжения спас овец. Животных передали владельцу.

Спасённые за выходные животныеСпасённые за выходные животные
Спасённые за выходные животныеСпасённые за выходные животные
Спасённые за выходные животные
Фото: пресс-служба белгородского управления МЧС
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