Восемь животных спасли сотрудники белгородского МЧС за выходные

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В минувшую субботу в Новой Таволжанке сотрудники МЧС из искусственного водоёма глубиной 2,5 метра и диаметром 70 метров достали собаку. Спасённого щенка забрал один из очевидцев.
В тот же день, 22 июля, но уже в Шебекино, сотрудники МЧС спасли кошку, забравшуюся на высокое дерево.
23 июля жители Прохоровского района сообщили, что в яму очистных сооружений провалилась собака, животное отчаянно выло. Пожарные спасательной части № 30 в Прохоровке прибыли к месту происшествия и вызволили пса.
Вечером воскресенья в Чернянке четверо овец забрели на территорию заброшенного завода и увязли в битуме. Хозяин животных обратился в МЧС за помощью. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 с помощью верёвок и снаряжения спас овец. Животных передали владельцу.