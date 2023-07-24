Власти отказались помогать владельцам элитных домов. А что ещё обсуждали белгородцы?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородские власти отказываются восстанавливать два особняка в Новом Ольшанце, которые пострадали из-за обстрелов. По мнению губернатора, это правильно.
Глава Белгородского района Владимир Перцев во время доклада о ходе восстановления пострадавших при обстрелах домов попросил снять с министерства ЖКХ два «богатых» дома. По его словам, пострадавшие особняки требуют больших вложений. Власти со своей стороны восстановили лишь окна и кровлю.
Как заявил Перцев, то, что надо, они сделали. Теперь в планах эти два дома снять. Там, по словам чиновника, живут «богатые люди», поэтому восстановлением пусть занимаются сами.
Мнение главы района поддерживает и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. «Должна быть справедливость», — говорит глава региона. Область и так берёт повышенные обязательства, но в первую очередь перед теми, у кого уровень дохода ниже.
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину выписывают из больницы. Девочка-подросток находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии и уже собирается домой, рассказал журналистам её дядя. По его словам, Ангелина с первых дней трагедии знала о том, что её родители погибли. Ранее некоторые источники утверждали, что девочке о смерти родных якобы не говорили.
Родителей школьницы, которые погибли 17 июля во время теракта на Крымском мосту, похоронили 20 июля. Их отпевали в Новом Осколе. Сами похороны состоялись в хуторе Подольхи. Попрощаться с семейной парой пришли около 100 человек. Среди тех, кто пришёл на похороны, были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. По данным РИА «Новости», на похоронах присутствовал и губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородская область сохранила лидерство по приросту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число такого рода преступлений выросло на 134,9%, следует из данных статистики МВД РФ за январь–июнь 2023 года.
В регионе также выросло на 138,5% количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконных оборотом наркотических средств. По темпам прироста область стала безусловным лидером.
На 33,9% выросло количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах. В этой категории регион оказался третьим. Его обгоняют только Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом снизилось число погибших от преступлений на 27%.
Однако в январе 2023 года рост преступлений с оружием и взрывчаткой в регионе составил 4100%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Брянской и Курской областях — на 1300% и 1233% соответственно. Как сообщалось, эти данные связаны с регулярными обстрелами приграничья со стороны ВСУ.