Власти отказались помогать владельцам элитных домов. А что ещё обсуждали белгородцы?

Родителей школьницы, которые погибли 17 июля во время теракта на Крымском мосту, похоронили 20 июля. Их отпевали в Новом Осколе. Сами похороны состоялись в хуторе Подольхи. Попрощаться с семейной парой пришли около 100 человек. Среди тех, кто пришёл на похороны, были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. По данным РИА «Новости», на похоронах присутствовал и губернатор Вячеслав Гладков.