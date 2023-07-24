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В сотрудничестве науки и практики

24 июля 2023, 06:00
Эффективные технологии управления урожайностью представлены в Белгородском ГАУ.

Региональный научно-практический семинар о повышении эффективности растениеводства состоялся в Белгородском государственном аграрном университете накануне начала уборочной страды. Основным партнером мероприятия выступила компания «ФосАгро-Белгород», один из ведущих поставщиков минеральных удобрений в Белгородской области. Компания представила сферу минерального питания, которая считается основой в формировании и управлении урожайностью.

В оперативном доступе

В семинаре приняли участие более полусотни отраслевых специалистов, производственников. Им был интересен успешный и передовой опыт компании в оптимизации работы с удобрениями. «ФосАгро-Белгород» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей в стране базой знаний о применении этого ценного производственного ресурса.

Региональные компании сети сотрудничают с ведущими научными отраслевыми учреждениями страны на всех территориях своего присутствия. Проводят совместные агрономические опыты для адаптации систем минерального питания к условиям регионов, оценки их экономической эффективности. На протяжении многих лет такая работа проводится и на Белгородчине.

В поселке Чернянка создан агрополигон «ФосАгро-Белгород», где каждый год закладываются демонстрационные посевы. Здесь же работает и центр дистрибуции компании, всего их три в регионе, что обеспечивает полный охват всех сельхозпроизводителей. Наличие вблизи сельхозугодий достаточных запасов минеральных удобрений на весь период полевых работ позволяет земледельцам применять удобрений с соблюдением оптимальных агрономических сроков для закладки максимального урожая. А также заблаговременно закупать минеральные удобрения и планировать логистику, снижая транспортные издержки.

Управлять урожаем

В рамках сотрудничества «ФосАгро-Белгород» и Белгородского ГАУ в этом году были заложены опыты на яровом ячмене и озимой пшенице. Специалисты изучали, как с помощью минерального питания на основе удобрений ФосАгро повышать выносливость растений к болезням и урожайность культур.

В ассортименте «ФосАгро-Белгород» свыше 50 марок высококачественных удобрений ФосАгро. Такой широкий набор инструментов позволяет сельхозпредприятиям более гибко настроить систему минерального питания, с учетом особенностей местных почв, а также своих агрономических задач. На полях БелГАУ применены новые марки комплексных удобрений с микроэлементами и жидкое комплексное удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) — четыре готовые системы питания.

«Мы ценим сотрудничество с БелГАУ, ведущим научным учреждением региона. Научно обоснованные рекомендации учёных по оптимизации систем минерального питания работают на укрепление потенциала белгородского агропрома. Мы стараемся сделать передовые технологии массовыми в производстве, транслировать успешный опыт».
Алексей Шмелев, директор «ФосАгро-Белгород».

Точный подбор инструментов

От того, насколько грамотно подобраны удобрения, зависит урожай и прибыль сельхозпредприятий. Вычислить наиболее эффективные на каждом конкретном поле марки и дозировки «витаминов плодородия» помогает новый сервис компании в сфере контроля за почвенным плодородием. Эксперты компании обеспечены современным оборудованием, которое помогает качественно предоставлять широкий спектр услуг: прежде всего, это агрохимическое обследование. Образцы почв для изучения «ФосАгро-Белгород» отбирает с полей с помощью автоматизированного оборудования, быстро и точно.

После обследования почв эксперты составляют рекомендации по применению удобрений, в том числе в виде карт с разбивкой по зонам плодородия в рамках одного поля. Рациональное и точное распределение по ним удобрений позволяет повышать урожайность на 10-25%.

Заведующий лабораторией по изучению систем земледелия БелГАУ Сергей Смуров отметил комплексный подход компании при составлении систем минерального питания растений.

«Мы сотрудничаем с „ФосАгро-Белгород“ уже не первый год. Вместе осваиваем и внедряем новые марки удобрений, оптимизируем системы питания растений. Надеюсь, что наши испытания позволят аграриям региона достичь более высоких результатов в производстве».
Сергей Смуров.

Польза для науки и производства

Проректор по науке и инновациям Юрий Китаев поблагодарил аграриев за проявленный интерес к семинару и отметил, что такого рода мероприятия носят стратегический характер для развития сельскохозяйственной отрасли для нашего региона.

«Мы считаем компанию „ФосАгро-Регион“ лидером в стране по работе с удобрениями. Для нас большая честь быть её партнером. Наша совместная работа важна, её результаты ценны не только для производственников, с коммерческой точки зрения, но и в научной, учебной деятельности. Глубоко убежден, что работу необходимо продолжать и развивать совместными усилиями».
Юрий Китаев.
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