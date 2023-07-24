В сотрудничестве науки и практики

В поселке Чернянка создан агрополигон «ФосАгро-Белгород», где каждый год закладываются демонстрационные посевы. Здесь же работает и центр дистрибуции компании, всего их три в регионе, что обеспечивает полный охват всех сельхозпроизводителей. Наличие вблизи сельхозугодий достаточных запасов минеральных удобрений на весь период полевых работ позволяет земледельцам применять удобрений с соблюдением оптимальных агрономических сроков для закладки максимального урожая. А также заблаговременно закупать минеральные удобрения и планировать логистику, снижая транспортные издержки.