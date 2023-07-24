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В Белгородской области в ДТП пострадал подросток

24 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Авария произошла в Волоконовском районе. Водитель не справился с управлением. Травмы получили автомобилист и пассажиры, среди которых один несовершеннолетний, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Белгородской области в аварии пострадал 16-летний подросток. ДТП произошло накануне в Волоконовском районе на трассе Волоконовка — Покровка — Новохуторное — Засосна. 18-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Машина выехала на обочину и опрокинулась. Пострадали 22-летний и 16-летний пассажиры, а также сам автомобилист.

Ещё одно ДТП зафиксировали в селе Тимоново Валуйского горокруга. 75-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и въехал в забор частного дома. В аварии пострадала 59-летняя пассажирка.

Также авария произошла в Старооскольском горокруге. Вчера вечером в селе Сорокино водитель отечественного авто не справился с управлением, съехал с дороги, а затем врезался в забор. 55-летний автомобилист получил травмы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Волоконовский район#Старооскольский горокруг#ДТП#Происшествия#Пострадавший#Подросток#Авария#Водитель#Автомобилист#Пассажиры
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