В Белгородской области в ДТП пострадал подросток

В Белгородской области в аварии пострадал 16-летний подросток. ДТП произошло накануне в Волоконовском районе на трассе Волоконовка — Покровка — Новохуторное — Засосна. 18-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Машина выехала на обочину и опрокинулась. Пострадали 22-летний и 16-летний пассажиры, а также сам автомобилист.