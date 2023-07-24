Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Изображение материала

В Белгородской области модернизируют центры занятости населения

24 июля 2023, 15:15
Фото: 1MI
Этот пилотный проект реализуется в 17 регионах страны. Комплексная модернизация проводится в рамках нацпроекта «Демография», сообщает правительство Белгородской области.

Цель комплексной модернизации центров занятости населения — создать новую систему мониторинга рынка труда в регионе, устранить дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, повысить качество и оперативность оказания услуг, а также сформировать новый бренд. Особое внимание уделено развитию взаимодействия с клиентами службы занятости, в том числе с помощью портала «Работа в России».

В рамках модернизации пересматриваются подходы, принципы работы, проводится обновление и техническое переоснащение центров занятости, а также визуализация и брендирование. Но главное — новый стандарт оказания услуг в системе занятости, основой которого является принцип клиентоцентричности.
Андрей Гаевой, начальник департамента трудовых отношений министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области

Отметим, что область участвует в проекте с 2019 года. За это время произошло обновление Белгородского, Старооскольского, Губкинского, Шебекинского и Новооскольского центров. Было создано единое юридическое лицо с управленческим центром и 22 подразделениями. Сейчас в зданиях центров продолжается ремонт и переоснащение.

По словам директора центра занятости населения Белгородской области Елены Ивановой, для сотрудников была приобретена новая форма: «Новая служба занятости населения — это современная клиентоориентированная организация, оказывающая услуги качественно и эффективно».

Основные этапы модернизации — внедрение стандартов и изменение облика — планируется завершить в декабре текущего года. Известно, что на модернизацию область получила из федерального бюджета 330 млн рублей. С учётом региональных средств сумма затрат составит 344 млн рублей.

Читайте также:
Белгородская область может попасть в пилотный проект модернизации центров занятостиГладков сообщил о выделении Белгородской области 1,8 млрд рублей на капремонт дорогВячеслав Гладков проверил ход строительства соцобъектов в Корочанском районе
#Центр занятости#Трудоустройство#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Алина Харина#Касается каждого
Подпишитесь
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы
Сегодня, 13:53
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
Сегодня, 07:43
Что стало с врачом скорой помощи, на поведение которого жаловались белгородцы?
Сегодня, 14:45
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 10:14
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24