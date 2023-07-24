В Белгородской области модернизируют центры занятости населения

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Цель комплексной модернизации центров занятости населения — создать новую систему мониторинга рынка труда в регионе, устранить дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, повысить качество и оперативность оказания услуг, а также сформировать новый бренд. Особое внимание уделено развитию взаимодействия с клиентами службы занятости, в том числе с помощью портала «Работа в России».
В рамках модернизации пересматриваются подходы, принципы работы, проводится обновление и техническое переоснащение центров занятости, а также визуализация и брендирование. Но главное — новый стандарт оказания услуг в системе занятости, основой которого является принцип клиентоцентричности.
Андрей Гаевой, начальник департамента трудовых отношений министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области
Отметим, что область участвует в проекте с 2019 года. За это время произошло обновление Белгородского, Старооскольского, Губкинского, Шебекинского и Новооскольского центров. Было создано единое юридическое лицо с управленческим центром и 22 подразделениями. Сейчас в зданиях центров продолжается ремонт и переоснащение.
По словам директора центра занятости населения Белгородской области Елены Ивановой, для сотрудников была приобретена новая форма: «Новая служба занятости населения — это современная клиентоориентированная организация, оказывающая услуги качественно и эффективно».
Основные этапы модернизации — внедрение стандартов и изменение облика — планируется завершить в декабре текущего года. Известно, что на модернизацию область получила из федерального бюджета 330 млн рублей. С учётом региональных средств сумма затрат составит 344 млн рублей.