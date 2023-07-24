В Белгородской области модернизируют центры занятости населения

Отметим, что область участвует в проекте с 2019 года. За это время произошло обновление Белгородского, Старооскольского, Губкинского, Шебекинского и Новооскольского центров. Было создано единое юридическое лицо с управленческим центром и 22 подразделениями. Сейчас в зданиях центров продолжается ремонт и переоснащение.