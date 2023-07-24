В Белгороде на диагностику дорог могут потратить 4 млн рублей

Согласно документам, цель диагностики — получить полную, объективную и достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. Подрядчику предстоит собрать и систематизировать информацию, обосновать и оценить состояние дорог, обосновать и назначить ремонт, а также подготовить информационную основу для разработки единой автоматизированной системы управления состоянием сети дорог.