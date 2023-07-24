Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Изображение материала

В Белгороде на диагностику дорог могут потратить 4 млн рублей

24 июля 2023, 05:01
Фото: 1MI
Подрядчика определят 1 августа. Специалисты должны оценить состояние покрытия. Работы пройдут в течение 120 дней с даты заключения контракта.
Сюжет
Дороги

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который выполнит инструментальную диагностику автодорог общего пользования в областном центре. Начальная цена контракта — 4 000 000 рублей. Подрядчика выберут 1 августа.

Согласно документам, цель диагностики — получить полную, объективную и достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. Подрядчику предстоит собрать и систематизировать информацию, обосновать и оценить состояние дорог, обосновать и назначить ремонт, а также подготовить информационную основу для разработки единой автоматизированной системы управления состоянием сети дорог.

В ходе диагностики рабочим предстоит оценить покрытие, сделать замеры, составить технический отчёт. Работы должны быть выполнены в течение 120 дней с даты заключения контракта.

На ремонт дороги в центре Белгорода потребовалось ещё 1,3 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству дорогВ Ладушках не всё ладушки: в ИЖС для многодетных в Старом Осколе нет дорог
#Алина Харина#Дороги#Белгорблагоустройство#Дорожное покрытие#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Диагностика#Состояние дорог
Подпишитесь
Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?
Вчера, 06:45
Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье
22 июля, 08:48
В Белгороде появится площадка с бесплатными «говорящими» тренажёрами
Вчера, 17:24
Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
Вчера, 10:12
Сапёры разминируют Новую Таволжанку Белгородской области
Вчера, 17:03
«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую
Вчера, 14:33