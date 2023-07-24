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Posted 24 июля 2023, 05:01

Published 24 июля 2023, 05:01

Modified 24 июля 2023, 05:01

Updated 24 июля 2023, 05:01

В Белгороде на диагностику дорог могут потратить 4 млн рублей

В Белгороде на диагностику дорог могут потратить 4 млн рублей

24 июля 2023, 05:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Дороги
Подрядчика определят 1 августа. Специалисты должны оценить состояние покрытия. Работы пройдут в течение 120 дней с даты заключения контракта.

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который выполнит инструментальную диагностику автодорог общего пользования в областном центре. Начальная цена контракта — 4 000 000 рублей. Подрядчика выберут 1 августа.

Согласно документам, цель диагностики — получить полную, объективную и достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог. Подрядчику предстоит собрать и систематизировать информацию, обосновать и оценить состояние дорог, обосновать и назначить ремонт, а также подготовить информационную основу для разработки единой автоматизированной системы управления состоянием сети дорог.

В ходе диагностики рабочим предстоит оценить покрытие, сделать замеры, составить технический отчёт. Работы должны быть выполнены в течение 120 дней с даты заключения контракта.

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