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Только на такси? Белгородцы не понимают, как добираться до нового парка аттракционов

24 июля 2023, 15:45
Фото: страница Валентина Демидова ВК

У белгородцев остались вопросы к способам проезда к новому парку аттракционов

Белгородцы в комментариях обращаются к градоначальнику и интересуются, как доезжать до строящегося парка аттракционов. В мэрии пообещали информацию уточнить.

Белгородцы интересуются, как можно будет добраться до строящегося парка аттракционов. По этому вопросу горожане обращаются к властям. В мэрии обещают информацию уточнить.

В частности, белгородка спросила, на каком автобусе получится доехать, как далеко от входа в парк находится остановка, есть ли тротуары, выйдет ли заехать с коляской. Женщине в шутливой форме советуют добираться на такси, на что она ответила, что всё зависит от цен: «…а то, может, и на такси не захочешь ехать». Ещё горожанка переживает за расположение аттракционов.

«Если серьёзно, то вынесли аттракционы из Центрального парка, а о доступности никто не подумал», — написала женщина.

На её обращение ответили в мэрии. Властям потребовалось три дня, чтобы уточнить ответ на вопрос.

«Ваше обращение рассмотрено и передано специалистам для подготовки информации. Проинформируем в срок до 27.07.2023 года», — заявили чиновники.

Этим вопросом интересуются и другие горожане. О том, как добираться до парка, им пока не ответили.

Ранее сообщалось, что строительство парка аттракционов и левого берега Центрального пляжа Белгорода подходит к концу. Как рассказал мэр Валентин Демидов, по состоянию на 22 июля основные строительные работы уже закончены. Пока специалисты ландшафтной компании занимаются озеленением территории.

Первую очередь парка аттракционов планируют открыть ко Дню города — 5 августа. Аттракционы этой очереди по состоянию на 12 мая уже смонтировали. Всего строители возводили 12 аттракционов для различных возрастных групп.

Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концу
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