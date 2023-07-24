Только на такси? Белгородцы не понимают, как добираться до нового парка аттракционов

В частности, белгородка спросила, на каком автобусе получится доехать, как далеко от входа в парк находится остановка, есть ли тротуары, выйдет ли заехать с коляской. Женщине в шутливой форме советуют добираться на такси, на что она ответила, что всё зависит от цен: «…а то, может, и на такси не захочешь ехать». Ещё горожанка переживает за расположение аттракционов.