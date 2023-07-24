Состоялось первое очное заседание совета директоров ОАО «РЖД» в новом составе

Также на заседании был представлен доклад о результатах реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за I полугодие 2023 года. Были также обсуждены другие вопросы, связанные с реализацией проекта.