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Posted 24 июля, 15:46

Published 24 июля, 15:46

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Состоялось первое очное заседание совета директоров ОАО «РЖД» в новом составе

Состоялось первое очное заседание совета директоров ОАО «РЖД» в новом составе

24 июля 2023, 15:46
Фото: 1MI
Первое очное заседание совета директоров ОАО «РЖД» в новом составе состоялось 24 июля 2023 года под председательством Андрея Белоусова, первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации. На заседании также присутствовал Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ.

Совет избрал Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО «РЖД» на новый корпоративный год и утвердил составы комитетов совета директоров и их председателей.

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации, стал председателем комитета по стратегическому планированию. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, возглавил комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию. Сергей Степашин, независимый член совета директоров и председатель попечительского совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, стал председателем комитета по аудиту и рискам. Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, возглавил комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет утвердил функциональные ключевые показатели эффективности для членов правления ОАО «РЖД».

Также на заседании был представлен доклад о результатах реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за I полугодие 2023 года. Были также обсуждены другие вопросы, связанные с реализацией проекта.

В заседании совета приняли личное участие генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

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