Стало известно, сколько литров спирта белгородцы пьют в год

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта в год. Это меньше, чем в Брянской, Курской и Воронежской областях.
По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в среднем каждый житель Брянской области начал выпивать в год шесть литров чистого спирта. Это в том случае, если перевести в «градусы» все алкогольные напитки, пишет издание.
Согласно статистике, потребление алкоголя в регионе растёт. Причём в других ближайших регионах потребление спиртного меньше. Белгородцы выпивают 5,38 литра, куряне — 5,52, воронежцы — 5,56, орловцы — 5,69 литра. В Москве показатель составляет 5,52 литра.
Однако это далеко не предел. Есть регионы, где потребление алкоголя намного больше. Рекордсменами стали Карелия, Коми и Ленинградская область — 12 литров, 11,1 литра и 11 литров соответственно.