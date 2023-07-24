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Стало известно, сколько литров спирта белгородцы пьют в год

24 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI

Белгородцы выпивают в год более пяти литров спирта

В год каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта. Это меньше, чем в соседних Курской и Воронежской областях, а также Брянской области, сообщают «Брянские новости».

Каждый житель Белгородской области в среднем выпивает 5,38 литра спирта в год. Это меньше, чем в Брянской, Курской и Воронежской областях.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в среднем каждый житель Брянской области начал выпивать в год шесть литров чистого спирта. Это в том случае, если перевести в «градусы» все алкогольные напитки, пишет издание.

Согласно статистике, потребление алкоголя в регионе растёт. Причём в других ближайших регионах потребление спиртного меньше. Белгородцы выпивают 5,38 литра, куряне — 5,52, воронежцы — 5,56, орловцы — 5,69 литра. В Москве показатель составляет 5,52 литра.

Однако это далеко не предел. Есть регионы, где потребление алкоголя намного больше. Рекордсменами стали Карелия, Коми и Ленинградская область — 12 литров, 11,1 литра и 11 литров соответственно.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Курская область#Воронежская область#Общество#Алкоголь#Спирт
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