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Рейд диверсантов в Белгородскую область сильно встревожил россиян

24 июля 2023, 09:41
Фото: 1MI

ДРГ, атаки дронов и насекомые вызвали тревогу у россиян

Также граждане России переживали по поводу мятежа «Вагнера» и нашествия непарного шелкопряда на различные регионы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Во втором квартале 2023 года россияне переживали из-за мятежа ЧВК «Вагнер» и нашествия непарного шелкопряда на различные регионы страны, судя по откликам из соцсетей. Тем временем главным источником страха остаётся диверсионная деятельность на территории РФ. Как пишет издание, к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое.

Ссылалась редакция на данные доклада в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС». Сильнее всего в апреле–июне россияне переживали за диверсионную деятельность. Указанная тревожность в рейтинге лидирует второй квартал подряд. Сюда же относятся рейды диверсантов в Белгородскую область. Встревожили россиян и атаки дронов на приграничье.

Ещё одним поводом для тревожности стал неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Быстрое и мирное разрешение кризиса породило в соцсетях ряд конспирологических версий, усилив тревожность на этот счёт. Замыкают тройку основных страхов пожары и наводнения.

Интересно, что тревожность у россиян вызвала и такая тема, как нашествие непарного шелкопряда и других вредителей.

Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Мятеж#Вагнер#Непарный шелкопряд#Регионы#Диверсионная деятельность#Беспилотники#Дроны#Наводнения#Общество
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