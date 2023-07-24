Рейд диверсантов в Белгородскую область сильно встревожил россиян

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Во втором квартале 2023 года россияне переживали из-за мятежа ЧВК «Вагнер» и нашествия непарного шелкопряда на различные регионы страны, судя по откликам из соцсетей. Тем временем главным источником страха остаётся диверсионная деятельность на территории РФ. Как пишет издание, к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое.
Ссылалась редакция на данные доклада в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС». Сильнее всего в апреле–июне россияне переживали за диверсионную деятельность. Указанная тревожность в рейтинге лидирует второй квартал подряд. Сюда же относятся рейды диверсантов в Белгородскую область. Встревожили россиян и атаки дронов на приграничье.
Ещё одним поводом для тревожности стал неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Быстрое и мирное разрешение кризиса породило в соцсетях ряд конспирологических версий, усилив тревожность на этот счёт. Замыкают тройку основных страхов пожары и наводнения.
Интересно, что тревожность у россиян вызвала и такая тема, как нашествие непарного шелкопряда и других вредителей.