Рейд диверсантов в Белгородскую область сильно встревожил россиян

Во втором квартале 2023 года россияне переживали из-за мятежа ЧВК «Вагнер» и нашествия непарного шелкопряда на различные регионы страны, судя по откликам из соцсетей. Тем временем главным источником страха остаётся диверсионная деятельность на территории РФ. Как пишет издание, к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое.