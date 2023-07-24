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Гладков сообщил о выделении Белгородской области 1,8 млрд рублей на капремонт дорог

24 июля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Дополнительные средства на ремонт дорог выделило правительство РФ. Об этом в ходе утреннего видеообращения сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Несмотря на то, что в Белгородской области дороги — одни из лучших в стране, проблемы остаются, а обращения от местных жителей продолжают поступать, сообщил глава региона.

Мы продолжаем удерживать одну из лидирующих позиций, но, безусловно, это не говорит о том, что у нас нет никаких проблем. Проблем много и много обращений, где-то эти проблемы на уровне ста метров, а где-то дороги, которые уже не ремонтировались последние восемь, девять, десять лет и, конечно, требуют приложения усилий.
Вячеслав Гладков

В качестве примера губернатор привёл дорогу Попасный — Ровны Вейделевского района, на которую поступало множество жалоб от местных жителей.

Таким образом, дороги отремонтируют в десяти муниципальных образованиях — порядка 75 километров. Всего — 15 объектов, при этом некоторые дороги проходят через несколько муниципальных образований.

Надеюсь, что уже по итогам года жалоб станет меньше и качественных дорог в Белгородской области станет больше.
Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о ходе капитального ремонта домов и дорог в Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Капремонт дорог#Ремонт#Касается каждого
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