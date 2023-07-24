Правда ли, что участников белгородской самообороны отправят в новые регионы России?

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Она сообщила, что вычитала в украинских новостных группах не очень приятную информацию. По её словам, там написали, что белгородскую самооборону хотят отправить в новые регионы. В доказательство паблики публикуют даже якобы официальные документы.
Мой отец с марта в обороне, хотелось бы знать, что нас ждёт. Надеюсь, это фейк.
написала жительница
Однако выяснилось, что переживать не стоит — это очередной фейк.
Мне кажется, смысла читать украинские паблики нет, там одно враньё. Понятно, почему они это пишут: боятся народного гнева. Поэтому они и пытаются внести какую-то смуту, придумывают и пишут всякие глупости. Ещё раз повторюсь, не читайте их, не тратьте время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области