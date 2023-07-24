Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Изображение материала

Правда ли, что участников белгородской самообороны отправят в новые регионы России?

24 июля 2023, 17:07
Фото: 1MI
Белгородка заметила такую информацию в украинских новостных группах и решила уточнить у губернатора, правдива ли эта новость. Но она, как и всегда, оказалась ложной: об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Она сообщила, что вычитала в украинских новостных группах не очень приятную информацию. По её словам, там написали, что белгородскую самооборону хотят отправить в новые регионы. В доказательство паблики публикуют даже якобы официальные документы.

Мой отец с марта в обороне, хотелось бы знать, что нас ждёт. Надеюсь, это фейк.
написала жительница

Однако выяснилось, что переживать не стоит — это очередной фейк.

Мне кажется, смысла читать украинские паблики нет, там одно враньё. Понятно, почему они это пишут: боятся народного гнева. Поэтому они и пытаются внести какую-то смуту, придумывают и пишут всякие глупости. Ещё раз повторюсь, не читайте их, не тратьте время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Участников Шебекинской самообороны наградили
Узнать подробнее
Читайте также:
Ополченцев в белгородской самообороне станет вдвое большеСорок машин, две тысячи бронежилетов: что закупили для белгородской самообороныПорядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны
#Александра Склярова#Самооборона#Территориальная самооборона#Белгородская самооборона#Новые регионы#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы
Сегодня, 13:53
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
Сегодня, 07:43
Что стало с врачом скорой помощи, на поведение которого жаловались белгородцы?
Сегодня, 14:45
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 10:14
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24