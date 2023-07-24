Правда ли, что участников белгородской самообороны отправят в новые регионы России?

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Она сообщила, что вычитала в украинских новостных группах не очень приятную информацию. По её словам, там написали, что белгородскую самооборону хотят отправить в новые регионы. В доказательство паблики публикуют даже якобы официальные документы.