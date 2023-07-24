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Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы

24 июля 2023, 13:53
Фото: 1MI
Ангелина собирается домой. По словам одного из её родственников, девочка-подросток находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии, пишут «Известия».

14-летнюю Ангелину, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписывают из больницы. Об этом «Известиям» рассказал 24 июля её дядя. По словам белгородца, они с племянницей собираются домой.

Также он сообщил, что девочка находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Более того, как утверждает мужчина, Ангелина с первых дней трагедии знала о том, что её родители погибли.

Отметим, что родственник юной белгородки ранее не стал комментировать Бел.Ру состояние школьницы.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при теракте на Крымском мосту Ангелина находится в стабильном состоянии, динамика положительная. Это было 21 июля. Лечили девочку в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Крымский мост#Теракт#Родственники#Выписка#Общество
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