Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
14-летнюю Ангелину, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписывают из больницы. Об этом «Известиям» рассказал 24 июля её дядя. По словам белгородца, они с племянницей собираются домой.
Также он сообщил, что девочка находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Более того, как утверждает мужчина, Ангелина с первых дней трагедии знала о том, что её родители погибли.
Отметим, что родственник юной белгородки ранее не стал комментировать Бел.Ру состояние школьницы.
Ранее сообщалось, что пострадавшая при теракте на Крымском мосту Ангелина находится в стабильном состоянии, динамика положительная. Это было 21 июля. Лечили девочку в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.