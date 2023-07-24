Пермская ЦБК укрепляет сотрудничество с китайскими компаниями

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Совместные, в том числе долгосрочные, планы обсудили председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко и генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун, пишет properm.ru.
Китай находится на первых позициях по объемам производства и потребления целлюлозно-бумажной продукции, однако в стране есть определенная нехватка бумаги и картона. Как отметил Бойченко, с китайскими партнерами у ПЦБК сложилось взаимовыгодное сотрудничество: пермское предприятие поставляет им свою продукцию, а там закупает необходимые для развития производства станки.
«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — рассказывает Александр Бойченко.
За неполные два года ПЦБК поставила китайским партнерам уже несколько железнодорожных составов тарного картона. В прошлом году объемы экспорта российского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза. Из пермской бумаги и картона китайские компании выпускают гофроупаковку для своих товаров, которые затем экспортируют по всему миру.
После прибытия в Пермь делегаты из КНР посетили производственную площадку ПЦБК. Стороны обсудили детали реализации совместных проектов по техническому развитию производства и поставке оборудования.
Ранее представители «Юнь Чоу» оценили лесное хозяйство Пермской ЦБК. Первый раз они посетили пермский завод в ноябре 2022 года. А в марте 2023 года уже сотрудники ПЦБК побывали с ответным визитом в Китае.