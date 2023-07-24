Пермская ЦБК укрепляет сотрудничество с китайскими компаниями

За неполные два года ПЦБК поставила китайским партнерам уже несколько железнодорожных составов тарного картона. В прошлом году объемы экспорта российского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза. Из пермской бумаги и картона китайские компании выпускают гофроупаковку для своих товаров, которые затем экспортируют по всему миру.