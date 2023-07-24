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Останутся ли торговые павильоны в отремонтированных подземных переходах Белгорода?

24 июля 2023, 09:33
Фото: Bel.ru

Торговые павильоны останутся после ремонта в переходах «Родина» и «Стадион» Белгорода

Руководитель департамента строительства и архитектуры Белгорода Дмитрий Дунайцев сообщил, что торговые точки в переходах «Родина» и «Стадион» останутся и после ремонта.

На данный момент торговые модули внутри переходов не работают или работают ограниченно. По словам Дмитрия Дунайцева, владельцы магазинов отнеслись к этому как к вынужденной и неизбежной мере: каждый сам решал, каким образом продолжать свою деятельность.

В настоящее время в подземном переходе ведётся торговля. В первую очередь мы пытаемся это всё систематизировать и привести в общий вид. По итогам строительных и отделочных работ найдётся арендатор, который по нашим эскизным предложениям доработает свои торговые точки. Пока мы планируем, что они останутся.
Дмитрий Дунайцев

Что касается стоимости аренды, то о том, поднимется она или нет, в департаменте строительства пока не знают.

Напомним, что отремонтировать переходы планируют к середине сентября текущего года. Бюджет — 27 млн рублей на «Стадион» и 15,5 млн на «Родину». Подробнее о том, как проходит ремонт, — в нашем видео в материале.

Что происходит с переходами на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде?
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Торговые павильоны#Подземные переходы#Ремонт#Белгород#Стадион#Родина#Город
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